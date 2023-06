Le festival In Portivechju célèbre la scène musicale insulaire

Cet événement, organisé par la Città di Portivechju et Porto-Vecchio Tourisme, vise à promouvoir les artistes locaux en leur offrant une scène pour présenter leurs créations et leur parcours artistique. Pour Pierre Xavier Prietto, directeur de l'Action culturelle de la mairie il est également essentiel de montrer que la ville possède une scène musicale florissante : "Notre objectif était également de démontrer que Porto-Vecchio est capable de proposer une programmation riche en musique. Tous les artistes programmés pour ce festival sont originaires de Porto-Vecchio et de ses environs, à l'exception du groupe Suarina, qui vient de toute la Corse. À quelques jours des festivités di a San Ghjuvà, nous voulons également lancer la saison estivale des événements culturels dans la ville."Selon Pierre Xavier Prietto, il était important de revaloriser la culture insulaire et de proposer une diversité musicale : "Dans cette période post-pandémique où nous restructurons la culture à Porto-Vecchio, l'idée est également de mettre en lumière les parcours artistiques et de valoriser la composition musicale dans son intégralité, de A à Z. En montrant comment la musique est créée, nous espérons donner l'exemple aux jeunes générations pour qu'elles se lancent dans la musique, d'autant plus que le territoire de Porto-Vecchio regorge de possibilités, comme la chorale mezza-voce qui met en avant les chants polyphoniques légendaires, la scola di cantu dans la région d'Ajaccio, et même des événements musicaux réguliers."Dans cette optique, un programme musical varié attend les festivaliers lors du festival in PortivechjuAprès une première soirée jeudi 15 juin avec Alba in Scena et Jean-Pierre Marcellesi qui ont inauguré les festivités sur la Place Henri Giraud, la fête se poursuit ce vendredi 16 juin, à partir de 19h30, ce sont les artistes Mila Auguste, Delia Culioli et Suarina qui se produiront sur la Place Henri Giraud, offrant au public une expérience musicale variée. Jean-Charles Papi, ancien membre du groupe Canta U Populu Corsu, prendra ensuite le relais à 21h00.Pour prolonger la soirée, un DJ Set OramaÏ est prévu à 22h30 sur la Place de la République, offrant une ambiance animée et divertissante.