Le festival "Dissidanse Itinérance" sillonnera la Corse du 1er au 18 juillet 2023

"Nous voulons capter le public dans des lieux auxquels il ne s'attend pas à voir de la danse. D'année en année, nous voyons qu'un engouement se crée autour du festival". Hélène Taddei Lawson, la co-directrice artistique du festival Dissidanse Itinérance, qui se tiendra du 1er au 18 juillet 2023, espère continuer de rameuter les foules autour de son projet. Durant trois semaines, vingt compagnies de danse originaires de toute la Méditerranée produiront gratuitement des spectacles à Bastia, Ajaccio, Porto-Vecchio et Marignana.



Après avoir rassemblé plus d'un millier de spectateurs en 2022, le festival embarque pour cette sixième édition des troupes de danse du continent et des pays du pourtour méditerranéen tels que Malte, Chypre, l'Italie, le Maroc, la Sardaigne et la Sicile. D'autres créations, venant de l'archipel des Canaries ou de la Guyane, viennent ajouter une énergie différente, ce qui est le propre de ce festival pour Hélène Taddei Lawson. "Chaque compagnie a son écriture, son identité, qui s'inspire de son territoire. Bien que la danse contemporaine soit universelle, elle est réinterprétée par chacun. Chacune des créations jouées devant le public porte en elles les préoccupations et les enjeux des lieux où vivent les danseurs."













Soutenu par la Collectivité de Corse et la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de Corse, le festival Dissidanse Itinérance propose des spectacles d'une heure environ. Ces représentations se tiennent dans des lieux traditionnellement dévolus aux prestations scéniques comme le centre culturel Alb'Oru de Lupino, mais également dans des espaces en extérieur comme les jardins du musée de la citadelle de Bastia. " Au niveau de la programmation, nous essayons de varier les lieux, de proposer des expressions artistiques et esthétiques le plus diverses possible ", indique la co-directrice du festival. Pensé comme une manifestation réunissant les troupes des deux départements, Dissidance Itinérance mettra à l'honneur les compagnies corses que sont Vialuni et Art Mouv' mais également les chorégraphes insulaires Sandrine Gout et Raphaël Soleilhavoup.