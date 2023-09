Le festival Camerata Figarella va résonner dans le Cap Corse

Le Festival Camerata Figarella, créé en 2019 par Lauriane Maudry et Ange Sierakowski, s'affirme comme un espace d'échange, de création et de diffusion de la musique classique et traditionnelle en Corse. "Il s'engage à ouvrir les pratiques musicales et à offrir une expérience culturelle exceptionnelle sur le territoire, avec un accent particulier sur la ruralité et ses villages", comme le souligne Ange Sierakowski, originaire de Figarella. Le festival réunit des musiciens d'orchestres, des solistes et de jeunes talents corses, méditerranéens et européens.



En amont du festival, tous ces musiciens sont accueillis en résidence à Figarella (commune de Santa-Maria-di-Lota). " Suite à cette résidence qui permet l’échange et le partage entre les artistes, ils donnent toute série de concerts, à entrées libres, durant une semaine dans des villages et villes du Cap Corse et au-delà, afin de pouvoir toucher un public varié " ajoute Lauriane Maudry. Une belle manière de poursuivre la saison estivale dans cette belle région de l’ile dans des lieux souvent patrimoniaux : San Martino di Lota, Mandriale, Rogliano, Luri, Figarella, Brando mais aussi Bastia, Cervione, Cargese et Pigna.

Pour sa cinquième édition, le festival proposera douze concerts explorant différentes thématiques, notamment les "Histoires d'Amériques," où de grands musiciens vénézuéliens et corses célébreront la relation historique entre le Cap Corse et les Amériques. Le programme inclut également le "Baroque des deux rives," mettant en lumière les musiques des églises vénézuéliennes du XIXe siècle, ainsi que "Songes d'une nuit d'été" avec des pièces musicales inspirées du rêve par Mendelssohn, Schubert, Fauré, et Tchaïkovski.

Cette édition permettra également de découvrir la viole de gambe de Salomé Gasselin, ainsi que le trio polyphonique Babayki dans le concert "Les Voix humaines." Des musiques baroques virevoltantes, des musiques sacrées de Yapeyù du Paraguay à Florence, et la représentation de l'histoire du soldat d'Igor Stravinsky, jouée par l'acteur figarellais Sampiero Medori, sont également au programme. L'objectif est de faire résonner ces musiques au cœur des villages et de raconter et interroger les histoires, notamment celles liées aux migrations au Venezuela et aux chants de la Méditerranée.

En parallèle du festival, la Camerata Figarella s'engage tout au long de l'année avec une tournée musicale en Italie (Rome, Naples, Toscane) et des projets pédagogiques dans les écoles et les instituts médico-éducatifs des régions de Bastia et du Cap Corse, en collaboration avec divers acteurs culturels locaux. Le festival Camerata Figarella représente ainsi un voyage musical enrichissant et une célébration de la diversité culturelle au cœur de la Corse.