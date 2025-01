Le domaine Fiumicicoli reçoit pour la deuxième fois le Prix d’Excellence du Concours Général Agricole

Pour la deuxième année consécutive, le Domaine Fiumicicoli, s’est vu décerner le Prix d’Excellence, une distinction qui honore la régularité et la qualité de sa production viticole. Ce prix, considéré comme la distinction suprême du Concours Général Agricole, "récompense les producteurs qui se sont démarqués par leur régularité et leur talent au cours des trois dernières éditions. Il consacre des artisans passionnés, véritables gardiens de traditions locales et audacieux innovateurs", précise le communiqué officiel.



Seuls 36 producteurs français ont été distingués cette année, issus de secteurs variés tels que le vin, les produits laitiers ou encore la charcuterie. Selon le concours, "ces producteurs incarnent l’âme de leurs régions, préservent les traditions locales et, par leur talent, insufflent une modernité précieuse dans le paysage agricole français". Cette récompense souligne également "l’importance d’un savoir-faire transmis et préservé, associant tradition et innovation pour porter le patrimoine agricole français à un haut niveau d’excellence."