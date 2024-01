Le dessin de Battì : "Le bolus, c'est quoi ?"

Dans le cadre des objectifs européens de la nouvelle Politique agricole commune (PAC), le plan stratégique national vise à favoriser le développement d’un secteur agricole innovant, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire. Afin d’encourager les éleveurs corses engagés dans cette démarche par le développement technico-économique et sanitaire de leur troupeau, la réglementation relative à l’identification des bovins et aux critères d’éligibilité à l'aide bovine a évolué.Pour la campagne PAC 2023, la présence d’un bolus intraruminal est devenue un critère d’éligibilité obligatoire pour l'aide couplée bovine en Corse . En effet, les bovins éligibles pris en compte pour le calcul de l’aide sont les animaux bolussés maintenus sur l’exploitation du 15 octobre 2023 au 15 avril 2024 et ayant 16 mois ou plus à cette date. Un contrôle administratif exhaustif sur l’ensemble des demandeurs d’aide sera effectué par les directions départementales des territoires. Des contrôles sur place intervenant pendant la période de référence des bovins, du 15 octobre 2023 au 15 avril 2024, seront également réalisés.