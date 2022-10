Identification des bovins : Pour la FDSEA il faut "laisser le libre choix de la méthode à l’agriculteur"

Y compris pour la traçabilité ? Loin s’en faut ! Certains éleveurs qui s’y sont risqués, ont pu constater le manque de fiabilité du dispositif. Mais il y a des alternatives : « Nous avons l’IPG [Ndlr : identification pérenne généralisée, obligation réglementaire de traçabilité des animaux], explique encore Joseph Colombani. Notre mission de suivi de la qualité, tant sanitaire que réglementaire, nous amène au quotidien à lutter contre les fraudes. En matière de traçabilité, nous avons d’ores et déjà mis en place, sur la base du volontariat, un système de bouclage ADN pour les vaches mères de race corse. Un petit bout de cartilage est prélevé de façon indolore sur l’animal au moment où on lui fixe la boucle. L’ADN est récupéré et stocké dans un fichier. La traçabilité est inviolable ! Elle permet de suivre l’animal même s’il perd ses deux boucles… et ça, jusque dans l’assiette ! Ce suivi permet également des améliorations génétiques. »Outre sa meilleure fiabilité, la boucle ADN présente, par rapport au Bolus, l’avantage de respecter le bien-être animal. L’an passé, l’éleveur Philippe Flori avait fait le choix du Bolus pour ses 120 têtes de bétail. « Si on n’est pas dans les conditions optimales, l’animal souffre, on le blesse ! », déplore-t-il aujourd’hui. Pourtant, il fait partie de ces éleveurs, pas si nombreux, qui disposent d’installations adaptées pour contenir les animaux et faciliter ainsi la mise en place de ce long tube. « Comment tenir l’animal pour introduire le Bolus ? On doit se battre avec lui. Les vaches toussent. Certaines réussissent à le recracher : quand il est tombé dans la boue, on ne va pas le leur faire avaler à nouveau. Et pourtant, le numéro a été attribué ! » Au-delà de la souffrance animale, le système n’est pas sans danger : « Après la mise en place du Bolus, mes bêtes n’avaient plus d’appétit. J’ai perdu quatre vaches dans les quelques jours qui ont suivi… Et au total, une dizaine sont mortes suite à cette opération. »Est-ce un hasard, alors, si aucun pays européen ne prévoit aujourd’hui un bouclage massif des troupeaux avec le système Bolus ? Même en Espagne, le procédé n’est utilisé que dans des situations sanitaires spécifiques.Manque de fiabilité, manque de respect du bien-être animal… Le Bolus, expliquent les élus de la Chambre, présente encore un autre inconvénient majeur pour la profession : il revient cher – beaucoup plus cher que la boucle ADN que l’agriculteur peut mettre en place lui-même. « C’est un acte vétérinaire, rappelle Joseph Colombani. Pendant 3 ans, il est pris en charge par l’État. Mais après ? Le coût est tel qu’on annonce déjà que certains éleveurs vont devoir abandonner le métier. D’autant que le système est conditionné aux primes : les agriculteurs qui ne l’implanteront pas seront punis : ils ne recevront pas d’aides ».Mais, plus que tout peut-être, les représentants du monde agricole regrettent la méthode : « Ça s’est fait sans concertation. C’est révélateur d’un état d’esprit, en Corse : on ne va pas réfléchir ensemble, en essayant de résoudre les problèmes. D’autres, ailleurs, font différemment, et c’est aussi pour capter cet état d’esprit que nous faisons un voyage d’études en Israël. Nous devons nous aussi croire en nous-mêmes, dans nos capacités de réfléchir ensemble et de construire le pays ».Construire le pays, c’est l’enjeu en Corse. Comment repeupler les villages ? « Un c’hè più nimu ! On y réfléchit depuis longtemps. Il y a des propositions : parce que c’est notre vie, on est des militants de ça ! Nous avons 100 000 hectares d’ESA. Mais 70 % sont en friche. On importe 80 % de notre bœuf. Mais il y a des bêtes en divagation ! Cherchez l’erreur ! Les territoires sont abandonnés : les gens ne peuvent plus s’en occuper… Alors arrêtons de nous taper dessus ! Mettons tout sur la table, sinon, dans vingt ans, on sera encore dans cette situation », insiste le Président de la Chambre qui prône une large concertation pour bâtir un avenir où toutes les filières agricoles corses auraient leur place.« La filière bovine est en perte de vitesse. Il faut redorer son blason et ce n’est pas avec ce système qu’on va avancer », ajoute Philippe Flori. A côté de vrais fraudeurs, il y a aussi ceux qui essaient de rattraper le train en marche ; qui ont du mal avec les papiers à remplir ; avec leurs animaux qui vont chercher à manger où ils peuvent. « C’est aux politiques de mettre en place un système qui permette de vivre ensemble », conclut Joseph Colombani.Et s’il est besoin d’idées pour utiliser efficacement les 5 millions que l’État met au pot pour le Bolus, la Chambre d’Agriculture n’en manque pas : de quoi faire en sorte qu’il n’y ait plus une seule vache en divagation en Corse !Refusant les positions manichéennes qui finissent en guerre de tranchées, la Chambre d’Agriculture préfère opter pour le libre choix du système de traçabilité : « Nous jugeons notre système de bouclage ADN plus performant que le système BOLUS et garant du bien-être animal, affirment les élus de la Chambre qui prévoient d’adresser aux agriculteurs et aux politiques, un document reprenant les points techniques du sujet. Aussi nous demandons à l’État de revenir sur sa décision de système unique de traçabilité pour laisser le libre choix à l’agriculteur. » La voix de la sagesse…