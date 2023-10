"Le commandant l'Herminier et le sous-marin Casabianca ont joué un rôle crucial en Corse"

- Pouvez-vous nous parler de votre parcours en tant qu'écrivain et de ce qui vous a motivée à écrire la biographie de Jean l'Herminier ?

- J'ai commencé à écrire des récits et des articles il y a une dizaine d'années pour une revue périodique, la Malle aux Mille Trésors. Comme j'écris essentiellement pour conserver le souvenir d'histoires vraies et belles, souvent méconnues des lecteurs, et que j'en avais énormément à transmettre, je suis tout naturellement passé des articles aux livres. Dans le cas du commandant l'Herminier, j'ai découvert il y a quelques années avec étonnement qu'il n'y avait plus aucune biographie disponible le concernant. Comme je souhaitais que cet homme exceptionnel ne soit pas oublié et continue d'insuffler son esprit d'audace, je me suis lancée dans la rédaction de ce livre. Le commandant Jean l'Herminier et le sous-marin Casabianca ont joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale en Corse.



- Qu'est-ce qui vous a particulièrement fasciné dans cette histoire et pourquoi avez-vous choisi de la raconter ?

- Dans cette biographie, la part de l'épopée du Casabianca et de ses missions sur la Corse tient forcément une part importante. Ce qui m'a le plus frappé en travaillant sur le sujet, c'est le réel esprit d'équipage, la solidarité et l'amitié qui lient les hommes engagés sur ce navire. Du plus jeune des matelots au commandant, tous veulent libérer la France et pour y parvenir ne se ménagent pas. Ils mènent des missions extrêmement éprouvantes physiquement, toujours dangereuses, souvent qualifiées d'impossibles mais, à la suite de leur commandant, les réussissent dans la confiance et l'enthousiasme. Raconter la vie de Jean l'Herminier est également un bonheur parce que la réalité dépasse très largement la meilleure des fictions. On n'oserait pas imaginer dans un roman tout ce que cet homme a vécu ; on se dirait que l'auteur exagère ! Mais là, tout est vrai et c'est souvent rocambolesque.



- Comment avez-vous collecté les informations et les témoignages nécessaires ?

- Malheureusement, je n'ai pas pu rencontrer de membres de l'équipage historique du Casabianca ; ils étaient déjà décédés au moment de l'écriture de cet ouvrage. En revanche, plusieurs d'entre eux ont laissé des témoignages passionnants. Je me suis donc plongée dans les documents disponibles, sur tous formats : documentaires, articles, interviews, photographies, livres en français et en anglais. J'ai croisé les informations pour vérifier les sources et l'exactitude des récits. Je me suis aussi appuyée sur le fonds du Service Historique de la Défense. Ma formation académique et mon expérience professionnelle universitaire m'ont évidemment aidée dans ce travail. J'ai également pris contact avec des parents du commandant l'Herminier et des descendants des membres du Casabianca. Les retrouver n'était pas simple et j'ai passé d'innombrables appels avant de frapper aux bonnes portes. J'ai aussi fait la connaissance de Franck Lalanne, le meilleur expert du Casabianca de la Seconde Guerre mondiale et fondateur d'un groupe Facebook : le Q-183 (numéro de coque de ce sous-marin), qui regroupe les descendants des membres de l'équipage et les passionnés du sujet. Ce groupe permet d'échanger des informations et témoigne que l'amitié qui liait les membres de cet équipage n'était pas de façade : elle perdure, 80 ans plus tard. Votre livre a reçu un excellent accueil, aussi bien de la part des marins que du grand public.



- Qu'est-ce que cela représente pour vous en tant qu'auteur ?

- Mon principal souci tout au long de ce travail d'écriture a été de ne pas trahir la vérité de Jean l'Herminier, de coller à son caractère, à ses récits et de rendre vivante et compréhensible une page de notre histoire qui, forcément, semble lointaine aux plus jeunes. Le plus émouvant a été de recevoir les félicitations du commandant Jacques Le Gall. Monsieur Le Gall est le plus jeune commandant de sous-marin de notre histoire – à 24 ans durant la Seconde Guerre mondiale – et a vécu les missions extrêmes à bord de ces submersibles. Qu'un acteur de cette envergure m'écrive « l'ouvrage est remarquablement documenté, vous réussissez à décrire des scènes à bord avec une réelle justesse » m'a touchée infiniment. J'avais atteint mon but : faire partager au plus grand nombre de lecteurs cette histoire, sans trahir ceux qui l'avaient vécue. Pour moi, c'est toujours une joie de recevoir des encouragements ou des félicitations de la part de lecteurs. Lorsqu'en plus, ces lecteurs sont des marins plus compétents que moi dans le domaine abordé, c'est une fierté de ne pas les avoir déçus. Comme j'assure moi-même l'édition et la diffusion de mes livres, notamment sur le site idesaizieu.com, je suis facile à contacter et je discute avec les lecteurs qui le souhaitent. Cela m'a permis de rencontrer des marins, des amis des l'Herminier, des parents, mais aussi quantité de lecteurs qui me faisait part de leur joie de découvrir la vie incroyable de celui qui avait éclairé et souvent orienté leur jeunesse par son livre Casabianca où il raconte lui-même l'épopée de son sous-marin, mais pas sa propre vie. Vous avez été invitée dans divers salons prestigieux et avez donné des conférences sur ce sujet.



- Pouvez-vous partager avec nous quelques moments marquants de ces expériences ?

- Les salons participent de la reconnaissance de la qualité du travail accompli, mais c'est aussi l'occasion de rencontres passionnantes avec les lecteurs. Cet été, au Festival international du Livre militaire, à l'Académie de Saint-Cyr Coëtquidan, j'ai eu le plaisir de rencontrer les parents de plusieurs membres de l'équipage du Casabianca et d'échanger des souvenirs et des récits avec eux. À l'issue d'une conférence au Musée de la Marine de Toulon, lors des discussions avec les auditeurs, c'est un amiral en retraite qui a évoqué pour nous l'arrivée en Afrique du Nord des sous-marins échappés de Toulon sous le feu allemand. Moi, je ne l'ai qu'écrit. Lui l'a vécu, à dix ans, et ne l'a jamais oublié. C'est également à cette conférence que j'ai eu la joie de rencontrer des enfants d'officiers du Casabianca : Chailley et Lasserre. Ayant passé beaucoup de temps à reconstituer la vie de leurs pères, j'étais émue de faire leur connaissance et qu'elles approuvent mon travail.



- Étant originaire d'Isolaccio di Fium'Orbu en Corse, comment votre attachement à l'île a-t- il influencé votre travail d'écriture et votre approche de cette biographie ?

- Enfant, en vacances à Isolaccio, je me souviens d'articles et de livres évoquant le Casabianca et l'Herminier. Mon grand-père, Félix Vittori, attaché à l'histoire de la France et de la Corse, évoquait parfois l'Herminier. Et avec mon oncle, Jacques Colombani, ils ont activement participé. à la libération de la Corse, notamment en récupérant et cachant des armes parachutées à Prati. Ce vécu familial a certainement contribué à mon amour de l'histoire en général et de celle de la Seconde Guerre mondiale en particulier. Enfant, je croyais que l'Herminier et le Casabianca étaient connus de tous les Français puisqu'ils étaient connus de moi ! Adulte, j'ai réalisé que, sur le continent, l'Herminier était plutôt oublié et j'ai souhaité le remettre à l'honneur. Mon attachement à notre île et ma connaissance de l'histoire m'ont fait insister sur le fait que la Corse est la seule région française qui se soit libérée sans l'aide de troupes étrangères. Ce sont les Patriotes corses, remarquablement organisés et combatifs, qui ont permis la libération, appuyés par les troupes françaises du premier bataillon de choc de Staoueli. La Corse n'a pas été libérée par les forces anglo-américaines, contrairement à la métropole.



- Quels sont vos projets ?

- Je continue de veiller à la bonne diffusion de cette biographie qui s'est déjà vendue à un millier d'exemplaires. J'y suis d'autant plus attentive que je ne vis pas de mon travail d'écrivain ; l'intégralité de mes bénéfices est reversée à des œuvres utiles. Dans le cas de cette biographie, pour rester dans l'esprit du commandant l'Herminier, tous les bénéfices vont aux mutilés de guerre. Je reste également liée à la grande famille du Casabianca et attends, courant 2024, la sortie d'un livre consacré à ce sous-marin de légende par Franck Lalanne. Cet ouvrage, fruit de dix ans de travail, très documenté et riche de photos et d'anecdotes inédites, viendra combler un vide éditorial. Vous aurez certainement l'occasion d'en reparler sur Corse Net Infos. Et bien sûr, je travaille à plusieurs ouvrages en parallèle, certains d'histoire, d'autres destinés à la jeunesse. Parfois comme auteur, parfois comme illustratrice. Étant mon propre éditeur, je peux m'offrir le luxe de ne sortir un livre que lorsqu'il est vraiment achevé. Le prochain devrait paraître courant 2024.