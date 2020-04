Le clip des confinés de a scola de Citàdell'Anima di Bastia : à apprécier

C.-V. M le Lundi 6 Avril 2020 à 22:46

Anaïs Gaggeri l'avait promis. Elle l'a fait. Voici la première production confinée des élèves de Scola Citàdell'Anima, sous l'impulsion de leur professeur Anaïs Gaggeri, bien sûr !

Une bien belle performance et une sacrée motivation pour tous ces élèves de la Scola.

"Un défi pour se ressembler malgré l'isolement, des sourires et du soleil à vous offrir, et un hommage à ceux qui travaillent aujourd'hui pour le bien de tous ! Cela a donné un "Let the Sun shine" revisité, à reprendre dans vos salons, ou sur vos balcons !

Avec, il faut les citer, Mado Alice Verena Anne Marie Marie-jo Carmen Sabine Ellyne Hugo Marie-Anne @Marie Laure @Elise @julie.

Bravo !



