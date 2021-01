Le chiffre du jour : 45 €

L’offre est encore valable jusqu’au 3 février prochain pour la réservation d’un voyage entre le 1er mars et le 15 octobre 2021 inclus. Elle concerne uniquement les vols directs. C’est un prix par personne, en TTC, en aller simple et hors frais de service. Il concerne uniquement ces destinations : au départ de et vers Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari, Marseille, Nice, Lyon, Toulouse, Charleroi, Clermont-Ferrand, Dole. Comme souvent, une des plus importante destination, Paris, n’est pas concernée par cette baisse de prix.



Assurance et annulation

Exceptionnellement, vu la période d’instabilité avec la crise sanitaire, Air Corsica propose un tarif remboursable jusqu'à 21 jours avant le départ du vol et modifiable sans pénalités dans la même classe de réservation. Il existe également une extension de garanties spéciale Covid : au moment de la réservation, il suffit de souscrire en ligne à une assurance annulation pour le voyage et sélectionner l’option “Protection sanitaire”. Cette option garantit un remboursement en cas d’annulation de séjour pour cause de COVID-19.



Attention tout de même à bien lire les conditions concernant l’offre et l’assurance qui, comme la plupart du temps, sont soumises à conditions, sous réserve de disponibilités et de changement de taxes aéroportuaires. Enfin, le test PCR est toujours obligatoire pour atterrir sur l’île en toute sécurité.