Le bureau de poste d’Ajaccio Saint Gabriel fermé pour travaux

"Le bureau de poste d’Ajaccio Saint Gabriel, va être réorganisé, rénové et modernisé pour mieux accueillir ses clients", annonce le groupe La Poste dans un communiqué. Le local ajaccien fermera donc ses portes le lundi 9 octobre et ne rouvrira pas avant le dimanche 28 janvier. En cause : des travaux de modernisation de l'accueil et de l'agencement intérieur.Pendant cette période, La Poste met tout en œuvre pour assurer une continuité de service sans perturbations majeures.En ce qui concerne le retrait des instances, les clients sont invités à se rendre au bureau de poste La Poste Centre Courrier, situé dans le même bâtiment à l'adresse 1 rue Ottavi (l'entrée se trouve du côté gauche). Les horaires de retrait varieront comme suit :Pour les autres services postaux et bancaires, les clients pourront se rendre aux bureaux de poste aux alentours, notamment à La Poste Ajaccio Sainte Lucie (81 cours Napoléon 20 000 Ajaccio) et La Poste Ajaccio Parc Berthault (24 cours Lucien Bonaparte), selon les horaires habituels de ces bureaux.Par ailleurs, le distributeur automatique de La Poste d’Ajaccio Saint Gabriel restera opérationnel et approvisionné normalement, offrant ainsi une option pratique pour les transactions courantes.