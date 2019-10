Le bel hommage cinématographique des collégiens de Biguglia à Henri Tomasi

Durant l’année scolaire 2018/2019, ces élèves de 4ème, dans le cadre de l’Education musicale, ont tout d’abord effectué des recherches puis rédigé un scénario, distribué les rôles et tourné ce film en langue corse. Ce projet audiovisuel qui retrace la vie et l’œuvre du compositeur Henri Tomasi a été remarqué par la Collectivité de Corse dans le cadre de l’appel à projets « i Capizzoni di Corsica, e so vite facenu a nostra storia » et a reçu l’agrément du Rectorat de la Corse. Marc Benedetti, directeur de l’éducation, de l’enseignement de la formation et de la langue corse, avec l’accord de Claude Tomasi, fils du compositeur, qui a soutenu le projet, a souhaité que ce docu-fiction soit versé aux archives du Conservatoire de Musique et de Danse de Corse et à la bibliothèque patrimoniale Tommaso Prelà de la Ville de Bastia afin que cet outil pédagogique soit diffusé et utilisé.





CNI a rencontré les différents acteurs de cette belle réalisation …