Le bateau des phares et balises échoué à Ajaccio enfin renfloué

Dix jours après l’accident causé par la tempête Bella, les opérations de sauvetage du remorqueur des phares et balises touchent à leur fin. Ce vendredi 8 janvier, le navire a pu être sorti du banc de sable dans lequel il se trouvait enlisé. Suffisamment émergé, il a retrouvé une flottabilité suffisante pour pouvoir être tiré par le remorqueur Jason, aidé du Paladinu, et positionné en milieu de baie. Il sera remorqué vers le continent dans les prochains jours.Pour rappel, lundi 28 décembre, le bâtiment remorqueur des phares et balises "I Sanguinari II" avait rompu ses amarres avant de s’échouer au fond du golfe d’Ajaccio, à coté du quai des Torpilleurs. Pour empêcher le carburant de se disséminer, deux barrages anti-pollution avaient été déployés dès le mardi 29 décembre. Après la mise en sécurité du bateau, des opérations de pompage avaient débuté le mercredi 30 décembre.