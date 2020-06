Le Traculinu du Secours Populaire recherche un local dans la Gravona-Prunell

Le Traculinu d u Secours Populaire, sera présent à chaque « Marcatu » - le proccgain ce sera le 28 Juin à Vero - en proposant à très faible coût, des vêtements et des accessoires neufs provenant d'invendus de marques connues et un espace vintage avec des vêtements d'occasion grâce aux dons de particuliers.

Ces contributions financières serviront à financer nos actions de solidarité notamment l'aide alimentaire, particulièrement nécessaire en ces temps difficiles, ainsi que toutes nos actions jeunesse (licences sportives, séjours de vacances, soutien scolaire…..)



Le secours populaire a comme projet de mettre en place une permanence, une ou deux fois par semaine, dans la vallée où seraient proposés de l'aide alimentaire avec possibilité de distribution à domicile pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité, de l'aide aux démarches administratives et un espace d'écoute autour de la santé avec un médecin bénévole.



"Nous sommes donc en recherche d'un petit local assez central dans la vallée avec un accès facile. Les permanences seront effectuées par des bénévoles.

Toutes les bonnes volontés voulant s'associer à notre démarche seront les bienvenues" soulignent aujourd'hui les responsables du Traculinu du Secours Populaire.