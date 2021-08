Le Sporting "tombe" à Toulouse

A Toulouse, Toulouse FC 1 : SC Bastia : 0 (1-0)

But pour Toulouse : Van den Boomen (23e sur penalty)

Arbitre : Anthony Gautier

Avertissements : Ducrocq (8e), Vincent (51e) au SC Bastia







TFC

Dupé - Desler, Rouault puis Rapnouil (77e) , Gabrielsen, Diarra, Bangre puis Ngoumou (46e)- Dejaegere, Van den Boomen - Spierings Genreau (77e), Onaiwu puis Bedgraoui (77e), Healey



SCB Bastia

Vincensini - Palun, Le Cardinal, Sainati puis Bocognano (67e), Quemper - Vincent puis Diongue (58e) Ducrocq, Salles Lamonge puis Santelli (67e)- Schur, Saadi puis Robic (63e), Taoui puis Nagera (63e)





Si les bleus corses - qui évoluaient en jaune - ont été les premiers à se manifester par l'intermédiaire de Quemper, la première opportunité à été toulousaine avec après un bon travail de Bangré sur le côté droit suivi de cette reprise de volée de Dejaegere, freinée par un défenseur corse et sur laquelle Healey ne pouvait pas intervenir.

Cette mise en train locale ne semblait pas inquiéter outre mesure les visiteurs, bien organisés mais qui semblaient assommés par la canicule : il faisait, quand même 37 degrés sur Toulouse ce samedi après-midi.



A ce rythme le TFC, sans jamais être transcendant, parvenait néanmoins à dominer son adversaire et après 20 minutes de jeu obtenir, un penalty, après une faute de main involontaire (?) de Vincent dans sa surface de réparation, qui lui permettait de prendre l'avantage à la marque après le tir réparateur victorieux de Van den Boomen, malgré Vincensini parti du bon côté.



Le Sporting a alors tenté de réagir par Saadi mais l'intervention de Desler ne permettait pas à l'attaquant bastiais de se présenter seul face à Delu.

Dès lors s'en est suivie une longue période au cours de laquelle Toulouse a monopolisé le ballon sans trouver la faille dans le système bastiais - où était le grand match annoncé par Montanier ? - qui, hormis ces deux contres rondement menés se sont contentés de faire le dos rond jusqu'à la pause. Il est vrai que malgré quelques incursions dans le camp adverse, ils n'ont pas tiré une seule fois vers les cages de Dupé…



A la reprise c'étaient encore les "Violets" qui les premiers mettaient à contribution Vincensini mais la grosse occasion a été bastiaise avec ce contrôle parfait de Saadi à deux doigts d'égaliser mais l'intervention de Gabrielsen écartait le danger.

La réplique toulousaine est venue sous la forme de cette reprise de la tête de Healey qui fort heureusement pour les Corses s'est écrasée sur la transversale de Vincensini.

Le SC Bastia, visiblement revenu avec de meilleures intentions n'a pas été en reste par l'intermédiaire de Kevin Schur qui, après avoir fixé ses adversaires à l'entrée de la surface, a pris sa chance.

Mais c'était sans compter avec le geste réflexe de Dupé qui empêchait le Corse d'égaliser.





Peu après Chabert bouleversait son équipe pour tenter d'inverser le cours de la rencontre et si les rentrées en l'espace de quelques minutes de Robic, Santelli, Nagera et Bocognano, ont eu un effet bénéfique sur le comportement d'ensemble des visiteurs, qui ont alors fait pratiquement jeu égal avec Toulouse, ce n'est pas pour autant que Dupé, le gardien local a été véritablement mis en danger.



Au moment d'aborder le temps additionnel les Bastiais se sont même montrés les plus actifs au Stadium mais force est restée au TFC à la faveur de ce penalty de la 23e minute…