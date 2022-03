Le Sporting tient Grenoble en échec (1-1)

Stade des Alpes, Grenoble Foot 38 : 1 SC Bastia : 1 (0-0)

But pour Grenoble : Anani (52e)

Pour le SC Bastia : Le Cardinal (74e)

Arbitre : Pierre Legal

Avertissements : Perez (60e)au GF 38; Kaïboué (45e), Sylla (66e) au SC Bastia



Grenoble F38

Maubleu, Nery, Nestor, Staalman, Abdallah, Perez, Jeno, Michel puis Bambock (78e), Ravet, Anani puis Bamba (57e), Correa



SC Bastia

Placide, Le Cardinal, Guidi, Sainati, Palun Kaïboué, Sylla puis Talal (71e), Vincent, Robic puis Roncaglia (84e), Santelli, puis Magri (71e) Saadi



Il ne s'est pas passé grand chose durant la première période sur la pelouse du stade des Alpes où Grenoble, en lutte pour le maintien, entendait mettre à la raison le Sporting de Bastia.

Mais la volonté grenobloise a eu du mal à se manifester en première mi-temps où les deux équipes bien en place se sont, sans doute, employées à trouver des solutions, mais point ou peu d'opportunités de part et d'autres, tant et si bien qu'à la pause on en était à se demander si Grenoble et Bastia étaient véritablement à la recherche de points salvateurs.



Tout a changé après la pause quand à la 52e Anani d'un bel enroulé du gauche dans la surface, ouvrait le score pour le GF38 !

La réaction du Sporting de Bastia, qui aurait pu ouvrir le score quelques secondes avant si Maubleu ne s'était pas brillamment interposé sur une reprise de la tête de Saadi, a été immédiate.

Il s'en est suivi une belle réaction des insulaires qui ont égalisé à un quart d'heure de la fin à la suite d'un corner de Kaïboué prolongé par Le Cardinal dans la cage de Maubleu (74e)





Piqués au vif les Grenoblois ont alors, par Bamba notamment, appuyé sur l'accélérateur mais ni Ravet, ni Bamba et pas davantage Jeno n'ont réussi à tromper la vigilance des Bastiais qui auraient pu espérer mieux lorsque Saadi, au contact de Straalman, s'est écroulé dans la surface grenobloise.