Le Sporting s'incline logiquement à Angers

Stade Raymond-Kopa, SCO Angers : 2 SC Bastia : 0 (0-1)

Buts pour Angers : Capelle (29e), Bahoya (90+8)

Pour le SC Bastia :

Arbitre : Mikaël Lesage

Avertissements : Capelle (73e) au SCO Angers; Yapi (41e 90+4) et Keita (60e) au SC Bastia

Exclusion : Yapi au SC Bastia



SCO Angers

Fofana – Valery, Bamba, Hountondji, Lefort – Ferhat puisRaolisoa (78e), Ould Khaled puis Lopy (72e), Capelle (cap), Abdelli puis Bahoya (90e) – Niane puis El Melali (72e), Diony.

SC Bastia

Fabri – Yapi, Keita, Dramé puis Conte (56e), Bonhert, Tavares – Ducrocq, Liénard – Maggiotti puis Vincent (63e)– Santelli (cap) puis Lega (78e), Alfarela puis Djoco (63e).





Le Sporting de Bastia, qui était bien rentré dans le match et qui avait eu quelques opportunités notamment par Benjamin Santelli s'est montré particulièrement fébrile et friable sur les coups de pied arrêtés des Angevins qui ont permis aux locaux de rentrer aux vestiaires à la pause avec un but d'avance.

On pense notamment à ce corner de la demi-heure de jeu consécutif à une détente spectaculaire de Fabri après une superbe frappe du gauche de Ould Khaled.

Sur la remise en jeu, Angevine Capelle à la hauteur du premier poteau avait décroisé sa tête pour se jouer cette fois de la vigilance de Fabri.



À l'approche de la pause à la suite d'un nouveau corner des joueurs locaux c'était Keita qui sauvait sur sa ligne deux tirs angevins avant que Fabri ne se jette à son tour sur le ballon pour éviter un second but.



A la reprise Bastia ne se montrait pas davantage inspiré et le seul Santelli ne parvenait pas à se défaire du joug des Angevins qui maîtrisaient assez facilement leur sujet.

C'est la raison qui sans doute amenait après la blessure de Dramé Régis Brouard à appeler Vincent et Djoco à la rescousse aux places de Maggiotti et de Alfarela.

Les Corses ont alors une belle opportunité d'égaliser sur ce coup franc frappé par Vincent mais Conte et Keita à la tombée du ballon se gênaient mutuellement sans parvenir à concrétiser cette occasion.

Dommage pour Bastia qui encaissait un second but en toute fin de partie après l'exclusion de Yapi pour un second carton jaune.