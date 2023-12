Le Sporting s'incline en fin de match à Caen (1-0)

Stade Michel-d'Ornano, SM Caen : 1 SC Bastia : (0-0)

But pour Caen : Mendy (88e)

Arbitre : Thierry Bouille

Avertissements : Debohi (77e) à Caen; Keita (33e), Janneh (67e)Tavares (90+3) à Bastia



SM Caen

Mandrea - Thomas, Henry, Abdi, Traoré - Autret, Daubin puis Lebreton (67e), Debohi puis Meddah (79e), Kyeremeh pui Le Bihan (79e) - Brahimi puis Hafid (90e), Mendy





SC Bastia

Placide - Roncaglia puis Tomi (90+2), Keita, Okou, Tavares - Vincent, Ducrocq, Bohnert, Janneh - Djoco puis Bianchini (65e), Alfarela



Pourtant c'est dans cet état d'esprit que les partenaires de Christophe Vincent sont entrés sur le terrain pour tenter de renouveler leurs récentes prestations face à Auxerre et, un peu avant, face à Bordeaux.

Les intentions étaient là. Les possibilités aussi.

Et si le Sporting de Bastia s'est montré le plus entreprenant d'entrée de jeu, en face le Stade Malherbe et son nouvel entraîneur ne poursuivaient pas d'autre but que celui de mettre fin à leur impressionnante série négative.



Dans ces conditions Ornano eut droit à quelques belles séquences mais le tout s'est avéré sans conséquence pour l'un ou l'autre des deux protagonistes. En tout cas ni Mandrea et pas davantage Placide n'avaient été véritablement sollicités au cours des premières 45 minutes.



A la reprise la qualité du jeu ne s'améliorait pas. Les imprécisions étaient nombreuses de part et d'autre, tant et si bien que les deux gardiens n'ont eu que très peu l'occasion de s'employer sinon sur des tentatives bien maladroites deux côtés.

On pense à ces deux reprises de la tête de Mendy dont l'une terminait dans les bras de Placide ou alors à cette seconde qui passait à côté du poteau gauche bastiais.

A l'opposé les Corses ne faisaient guère mieux puisque Alferala butait deux fois sur Mandrea puis Vincent, qui avait le but au bout du pied après un service de Tavares, mais dont la reprise presque à bout portant ne trompait pas le gardien normand.

Certes avant cela le Sporting prétendre à mieux à la suite de la faute dans sa surface de Traoré sur Bianchini, mais l'arbitre ne bronchait pas

Et alors que l'on s'acheminait vers un match nul, Abdi déboulait sur le côté gauche, laissait sur place Roncaglia et adressait le centre parfait pour Mendy, le buteur maison, qui plaçait son pied droit comme il fallait pour tromper Placide.

Et ça faisait 1 à 0 pour Caen qui n'avait plus conjugué le verbe gagner depuis 11 rencontres.

Quant au Sporting il devait reporter ses espoirs du première victoire à l'extérieur ce mardi à Dunkerque.