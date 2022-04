Le Sporting rejoint à la dernière minute par Auxerre (1-1)

C’est dans des conditions extrêmes que débutait cette rencontre : vent violent, pluie, grêle. Des conditions de jeu qui bien sur gênaient les 22 acteurs. En première période les occasions étaient ainsi peu nombreuses. Les passes mal assurées, les tirs peu cadrés. Il faudra en fait attendre la 45ème pour voir le SCB ouvrir le score sur un contre. Opportunisme de Magri.

En deuxième période, les joueurs de Régis Brouard reculaient pour mieux procéder en contre. La défense faisait de la résistance mais les actions bourguignonnes étaient peu nombreuses. Et là aussi il faudra attendre la fin de rencontre pour voir, presque logiquement, les visiteurs égaliser. Des regrets quand même coté bastiais qui ont cru jusqu’au bout aux 3 points de la victoire, très certainement synonyme de maintien, mais cela reste encourageant pour la suite.





Feuille de match

31ème journée de Ligue 2

SC Bastia 1 - 1 AJ Auxerre (1-0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : venteux et pluvieux

Spectateurs : Environ 5000



Arbitre : Franck Schneider

Arbitre assistant 1 : Matthieu Lombard

Arbitre assistant 2 : Bertrand Jouannaud

4ème arbitre : Anthony Ustaritz



Buts

Magri (45ème) pour SCB

Ben Fredj (89ème) pour Auxerre.



Avertissements :

Joubal (51ème) pour AJA

Le Cardinal (64ème) pour SCB



SCB : Placide – Roncaglia – Kaïboue – Le Cardinal – Sainati – Boyer – Vincent (c) – Schur – Magri – Talal – Saadi (Sylla 81ème) .

Entr. : R. Brouard



AJA : Leon – Arcus – Bernard – Jubal – Pellenard – Toure (c) – Sakhi – Trouillet (Ben Fredj 76ème) – Autret – Dugimont – Sinayoko.

Entr. : JM Furlan



Contexte

Prendre des points pour se rapprocher du maintien le plus vite possible.



Statistiques d’avant match

En 21 rencontres à Furiani ( L1, L2, Coupe de France et Coupe de la Ligue), le SCB a remporté 13 victoires, concédé 4 nuls et connu la défaite à 4 reprises.

Pus beau succès le 2 février 2008 en 1/16ème finale de la Coupe de France : 3 – 0 (André 6ème sp et 16ème), K.Coulibaly (12ème)

BASTIA : LECA-BRIDONNEAU (H.CAMARA, 83e)-MENIRI-LORENZI-HAREK/CAHUZAC (BARTHELEMY, 83e)- K.COULIBALY-G.COULIBALY-GOMEZ-LICATA-ANDRE (JAU, 46e)-PENTECOTE. Entr : B.CASONI

Au match aller de cette sasion 2021/2022, en octobre 2021, les Bastiais s’étaient inclinés 1 – 0.



L’ambiance

Sous la pluie et le vent, la tribune Est a encouragé ses joueurs.





Les buts

45ème : Sur une relance de Placide, Talal décale Saadi au milieu de terrain, l’attaquant bastiais lance Magri dans l’axe. A l’entrée de la surface, celui-ci fusille le gardien Leon, impuissant.

89ème : Centre d’Audret de la droite au point de penalty pour Ben Fredj qui envoie le ballon hors de portée de Placide



Actions de jeu :

Coup d’envoi donné par les joueurs de Bastia

2ème : Alexis Trouillet pour l’Auxerre tente sa chance à l’entrée de la surface corse mais le ballon passe à coté des buts de Placide.

7ème : Idriss Saadi des 25 mètres voit son ballon passer au-dessus de la transversale du gardien bourguignon Leon.

12ème : Sakhi de la tête met le ballon à coté des buts de Placide.

40ème : Dugimont s’essaye de la tête mais son ballon n’est pas cadré.

65ème : Héritant d’un bon ballon de Sakhi au point de penalty, Dugimont reprend le cuir mais celui-ci passe au-dessus de la transversale de Placide.

74ème : Alexis Trouillet s’essaye du pied droit de l'extérieur à l’entrée de la surface. Tir non cadré. de réparation.

81ème : Contre et tir de Christophe Vincent à l’entrée de la surface. Le ballon rate le cadre.

83ème : Sainati s’essaye de loin mais son tir est contré.

85ème : Arrêt réflexe de Placide sur une reprise à bout portant de Ben Fredj.







Joueurs les plus en vue :

Schur – Vincent - Sainati - Placide à Bastia

Trouillet - Toure. à Auxerre





Bilan sportif

1 seul point certes mais qui comptera peut-être, et même, surement pour le maintien.



Ils ont dit

Régis Brouard, entraineur du SCB

«C’est la frustration du scénario pas sur le match. On n’a pas très bien joué les attaques rapides en 2ème période. On a mal joué les coups par manque de lucidité, par fatigue aussi face à la technique des Auxerrois. On a fait beaucoup d’efforts pour les contrer. Il ne faut pas non plus oublier que notre adversaire Auxerre joue la montée. On aurait pu faire mieux en deuxième période. On a manqué de puissance en fin de match, c’est un axe de travail qu’on doit suivre. On a toujours répondu contre les équipes de haut de tableau. Il y a des choses intéressantes quand on répète ce genre de match. »





Jean-Marc Furlan, entraineur AJA

« C’est un bon point car autant on a eu la possession du ballon autant on a eu du mal sur la créativité, du mal à concrétiser dans la finition, dans les 30 derniers mètres. On a eu du mal à contourner cette équipe. 1 point ce n’est pas génial mais on repart sans la défaite c’est essentiel. Je souligne le bon comportement des joueurs en 2ème qui ont fait le forcing ».