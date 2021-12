Le Sporting ramène un point de Rodez (0-0)

Stade Paul-Lignon, Rodez Aveyron : SC Bastia : (0-0)



Arbitre : Franck Schneider

Avertissements : à Rodez; Vincent (25e), Quemper (54e), Kaïboue (74e) au SC Bastia.



Rodez

M'Pasi, Malanda, Celestine, Bardy, Buades puis Kerouedan (87e), Rajot, Obiang, Leborgne puis enzo Zidane (70e), Boissier, Depres puis Bonnet (57e), David puis Dembelé (70e)





SC Bastia

Placide, Sainati, Guidi, Bocognano, Palun, Kaïboue, Roncaglia puis Quemper (10e), Vincent, Salles-Lamonge, Santelli, Saadi puis Schur (76e)



Cette rencontre a mal débuté pour les visiteurs qui 10 minutes à peine après le coup d'envoi ont du revoir leurs batteries avec après sa blessure à la tête le remplacement de leur milieu de terrain Roncaglia.

Un coup à refroidir les ardeurs du SC Bastia qui, d'entrée de jeu avait décidé de presser les Aveyronnais haut.

Mais le premier quart d'heure passé Bastia a montré le bout de son nez avec ces initiatives de Palun puis ce centre de Kaïboue que Saadi ne pouvait pas, hélas, exploité.

Il y avait encore cette énorme frappe de Vincent que le gardien local Mpasi-Nzau était tout heureux de voir passer à côté?

Dans le camp opposé c'est Deprès qui faisait briller Placide.

Son remarquable geste permettait, en tout cas, à Bastia de conserver ses cages inviolés.

La réplique corse venait sous la forme de coups de pieds arrêtés mais ni les tirs ou les tenatives de de Kaïboue, à deux reprises, ni Salles-Lamonge, ne trouvaient ni réussite et pas davantage d'écho auprès de leurs partenaires qui ont, malgré tout, mis beaucoup d'intensité lors de tous les duels, de quoi faire douter Rodez.

Et si à l'approche de la pause les esprits se sont quelque peu échauffés, ce n'est pour autant que le tableau d'affichage a évolué.



Mais d'un côté comme de l'autre, pour des raisons diamétralement opposées, on ne voulait pas en rester là.

Bastia notamment avec ce boulet de canon de Santelli, décoché des 35 mètres, que Mpasi-Nzau déviait difficilement en corner.

Hormis ces soubresauts les deux équipes avaient du mal à se créer de véritables opportunités et quand elles s'en procuraient elles gâchaient tout.

La preuve ?

Cette action de la 82e minute où Quemper gagnait son duel face à Buadés et entre dans la surface. Le numéro 11 bastiais trouvait Santelli seul en excellente position qui se déchirait complètement sur sa frappe du pied gauche.

Finalement on restait là.

Un point qu'on va apprécier du côté corse même si les visiteurs ont eu la possibilité de mieux faire.