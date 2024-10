Le Sporting encore tenu en échec par Rodez (2-2)

SC Bastia 2 – 2 Rodez FA (1-2)

Stade Armand-Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : beau

Spectateurs : 9809



Arbitrel : Ruddy Buquet

Buts : Cissé (16e) – Rodrigues (50e) pour SCB, Taïbi (29e) – Nkada (37e) pour Rodez



Avertissements : Janneh (68e) – Vincent (90+3) à Bastia, Laurent (73e) - Mambo (89e) à Rodez



SCB

Placide (c) – Guevara – Ariss – Meynadier (Bohnert 63e) - Akueson – Janneh – Maggiotti (Vincent 63e)– Ducrocq (Roncaglia 70e)– Cisse – Rodrigues (Tomi 79e)– Tramoni (Boutrah 70e) .

Entr. : Benoît Tavenot





RAF

Mpasi – Vandenabeele – Muzalimoja – Bouchouari – Laurent – Abdallah (c) (Galves 70e)– Cadiou – Younoussa (Mazou Sacko 70e) – Taïbi – Nkada (Balde 79e) -Jean (Bentayeb 79e).

Entr. : Didier Santini





Ce sont les Bastiais qui donnaient le coup d’envoi, attaquant face à la tribune Ouest. Les joueurs du président Ferrandi prenaient le match par le bon bout, faisant bien circuler le ballon mais pêchant comme à leur habitude dans la finition.

Au quart d’heure de jeu peu d’occasions si ce n’est ce tir des 20 m de Tramoni qui flirtait avec le montant droit du portier visiteur Mpasi. Mais 1 minute plus tard Cissé, bien servi par Ducrocq, s’invitait sur le côté gauche de la surface ruthénoise et d’un tir croisé expédiait le cuir dans le coin gauche de Mpasi. 1 - 0

Les Corses continuaient sur leur lancée et une tête de Cissé sur un centre de la droite de Meynadier, passait au-dessus de la transversale aveyronnaise (22e) puis Clément Rodrigues s’essayait du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation mais sans succès (24e).

Et alors qu’on attendait ce 2e but, ce sont les Ruthénois qui égalisaient, sur un contre et un magnifique tir de Taïbi, à l’entrée de la surface, dans la lucarne de Placide (29e) 1-1.

Et la confiance changeait de camp, les joueurs de Didier Santini, faisant le pressing pour ajouter un 2e but.

Approximatifs dans leurs relances, les Bastiais subissaient et encaissaient un 2e but à la 37e. Sur un centre de la droite de Jean, NKada contrôlait dans la surface et expédiait un missile dans les filets de Placide (1-2).

Le Sporting était éteint ! Les joueurs de Tavenot, confinés dans leur surface, concédaient 3 corners successifs. C’est un Sporting sans âme qui regagnait les vestiaires à la pause, mené 1-2 par un Rodez pourtant loin d’être flamboyant. Sobre mais efficace.

Certainement sermonnés par leur entraineur dans les vestiaires, les joueurs bastiais attaquaient la seconde période pieds au plancher. A la 50e, après un joli numéro sur le côté droit, Tramoni centrait sur Rodrigues qui au point de penalty ne se posait pas de questions et envoyait le ballon hors de portée de MPasi (2-2). Le but au bon moment !

Les bleus retrouvaient des couleurs mais les visiteurs n’abdiquaient pas. Sur un contre aveyronnais, il fallait un Guevara des grands soirs pour contrer NKada qui filait au but (58e). Puis c’est le gardien Placide qui paradait sur une tentative à bout portant de Abdallah (61e).

Comme en 1ère période, les joueurs de Tavenot subissaient alors le pressing ruthénois. Les rentrées de Vincent et Bohnert redonnaient un peu de consistance et d’allant au jeu bastiais.

Mais alors que le Sporting se créait des occasions, il pêchait encore et encore dans la finition.

A la 83e un coup-franc des 25 m de Boutrah obligeait le portier visiteur à la parade.

Si les 5 dernières minutes étaient aveyronnaises, sur un contre Tomi butait sur le gardien. Ah ! Ce dernier geste !!

2-2 un score somme toute logique.