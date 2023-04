Le Sporting défait à Bordeaux

Stade MatMut Atlantique de Bordeaux, Bordeaux : 2 SC Bastia : 0 (1-0)

Buts pour Bordeaux : Maja (37e) sur penalty, Fransergio (48e)

Arbitre : Jérôme Brisard

Avertissements : Ihnatenko (36e), Davitashvili (90+4) à Bordeaux; Kaïboué (36e), Ndiaye (73e), Placide (90e) à Bastia

Exclusion : Alferala (90e) au SC Bastia et Bokele (90e) à Bordeaux



Girondins de Bordeaux

Poussin - Barbet, Nsimba, Gregersen, Bokele Mputu, Mwanga - Fransergio, Pitu puis Logan Delaurier-Chaubet (78e), Ignatenko - Maja puis Badji (79e), Bakwa puis Davitashvili (71e)



SC Bastia

lacide - Ndiaye, Guidi, Kaïboué puis Roncaglia (84e) - Salles-Lamonge puis Alfarela (62e), Ducrocq, Van den Kerhof, Bohnert puis Tavarès (62e) - Djoco, Vincent puis Santelli (62e), Magri





Entre Bordeaux, qui aspire à retrouve la Ligue 1 au terme de son purgatoire d'une saison à l'échelon inférieur, et Bastia qui de son côté a effectué un parcours jusque-là exemplaire au point de lorgner lui aussi du côté de l'élite du football national, le match de ce samedi après-midi ne pouvait pas ne pas être anodin.

De la pression et de la tension, en effet, il y en a eu sur le terrain et dès les premières minutes de la rencontre l'arbitre usa plus que de raison son sifflet pour tenter de ramener tout le monde à la raison.

Une tension qui retomba autour de la demi-heure de jeu, mais qui remonta soudain vers la 37e minute quand Maja, lancé par Fransergio, se plaça devant Ndiaye qui, selon M. Brisard, commit une faute sur le Nigérian des Girondins de Bordeaux.

Hormis les locaux, personne n'apprécia cette décision de l'arbitre qui avant de désigner le point de penalty, avertissait Kaïboué et Ignatenko.



Le penalty ?

Vous avez vu comment la frappe rasante de Maja trompa Placide malgré un plongeon du bon côté.

Bastia entreprit alors de revenir à la marque avant la pause, mais la première période s'acheva sur cette petite avance des Girondins…



Bastia, encouragé par plusieurs centaines de supporters qui avaient fait le déplacement, reprit la seconde dans le même état d'esprit, mais après un premier corner pour les Corses les Girondins frappèrent à nouveau au terme de cette action menée par Bakwa qui sur le côté droit se joua de Kaïboué avant de centrer au premier poteau où surgit Fransergio pour doubler la mise pour Bordeaux.

2 à 0 en faveur de Bordeaux : pour le SC Bastia il fallut réagir.

Régis Brouard attendit cependant l'heure de jeu pour changer son fusil et pour tenter de continuer à faire rêver tous ceux qui sont derrière ce SCB nouveau.

Bonhert céda sa place à Tavarès, Vincent à Santelli et Salles-Lamonge à Alferala.

Objectif poursuivi : mettre le feu sur la pelouse du MatMut.



Bastia remit, c'est vrai du rythme dans son jeu, et Alferla, Santelli ou bien encore Van Den Kerkhof vinrent perturber les Girondins, mais sans véritablement les faire trembler.

La fin de match ?

Elle s'emballa davantage dans les esprits que sur le terrain où Jérôme Brisard usa des cartons jaunes à l'encontre du banc bastiais, puis un peu plus tard de Placide, et rouges à destination de Alfarela à Bastia et Bokelé à Bordeaux.



Mais tout cela ne changea rien au résultat final.

Vainqueur 2 à 0, les Girondins de Bordeaux, seconds de Ligue 2, mettaient le SC Bastia à 8 points.