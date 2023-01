Le Sporting club de Bastia partage les points avec Quevilly-Rouen (1-1)

Stade Robert-Diochon à Rouen, QRM : 1 SC Bastia : 1 (1-0)

Buts pour QRM : Mafouta (16e)

Pour le SC Bastia : Santelli (49e)

Arbitre : Antoine Valnet

Avertissements : Sangaré (54e)à QRM, Salles-Lamonge (34e), Ducrocq (57e), Bonhert (80e), Guidi (83e) au SC Bastia

Exclusions : Pierret (59e)



QRM

Lemaitre, Ben Youssef, Cissé, Cissoko, Sissoko, Sangaré puis Boé-Kane (86e), Gbellé puis Bonnet (76e), Bangré puis Camara (67e), Soumaré, Pierret, Mafoufa

puis Jung (86e)



SC Bastia

Placide, Guidi, Bramé, Kaïboué, Van Den Kerkhof, Tavares, Ducrocq puis Vincent (62e), Salles-Lamonge, Schur, Alfarela puis Bonhert (74e), Santelli puis Djoco (74e)





Le Sporting a montré d'entrée de jeu qu'il n'était pas venu faire du tourisme sur un terrain où son entraîneur s'était couvert de gloire il y 10 ans en amenant l'équipe locale en finale de la coupe de France.

En l'espace de quatre minutes, en effet, Lemaitre, le gardien local, devait s'employer sur une reprise de Alfarela sollicité par Van den Kherhof puis c'était au tour de Guidi après un corner de Kaïboué de trouver la transversale Normande.

La réplique locale survenait au quart d'heure de jeu Mafouta lancé par Bangré parvenait à éliminer Placide mais Bramé veillait au grain et permettait à l'équipe bastiaise, qui l'a toujours emporté face à Quevilly-Rouen, de garder sa cage inviolée. Mais pas pour longtemps.

Quelques secondes plus tard après une mauvaise relance corse, Gbellé servait Mafouta qui n'avait plus qu'à ajuster Placide !

Le Sporting de Brouard ne pouvait pas en rester là. En effet, après une reprise de Gbellé qui passait à côté, Tavares faisait apprécier toutes ses qualités, mais Lemaitre, du bout des gants, s'opposait à sa tentative.

A l'approche de la pause le Sporting reprenait du poil de la bête mais pas tous ses esprits sinon, comment expliquer ce raté monumental d'Alfarela qui en position idéale pour égaliser, après avoir effacé Lemaitre, ratait la cage normande pourtant grande ouverte !



Il est bien évident que Bastia ne pouvait pas en rester là.

De fait quelques minutes après la reprise, Kaïboué parvenait à centrer devant le but de Lemaitre, Santelli parvenait à couper la trajectoire de la balle permettant aux Corses de revenir dans le match.

Alferela une première fois puis Van den Kerkhof sur coup franc tentaient alors de reprendre la direction de la partie comme il l'avait fait dès le coup d'envoi, mais la réussite n'étaient pas de leur côté.

On crut pourtant qu'à la faveur de l'exclusion de Pierret, coupable d'un coup de coude sur Santelli dans un duel aérien, le Sporting profiterait de sa supériorité numérique pour signer un 5e succès consécutif contre QRM, mais ce sont encore les locaux qui se montraient les plus entreprenants par Soumaré bien encore Gbellé, mais le premier ratait le cadre et le second ne parvenait pas à abuser Placide.

Brouard décidait dès lors de lancer dans le bain Bonhert, sa dernière recrue, et Djoco.

Mais malgré 6 minutes de temps additionnel, la marque ne devait plus évoluer.

QRM devra encore attendre avant de prétendre battre Bastia !