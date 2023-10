Le Sporting club de Bastia ouvre le score puis résiste à Rodez (1-1)

Stade Paul-Lignon, Rodez Aveyron Foot : 1 SC Bastia : 1 (0-1)

Buts pour Rodez : Despres (67e)Pour Bastia : Conte (3e)

Arbitre : Adelatif Kherradji

Avertissements : Rajot (72e) à Rodez; Ducrocq (55e), Placide (74e) à Bastia





RAF

MPasi, Abdallah, Raux Yao, Ngouyamsa, Danger, Rajot, Buades puis Hountondji (83e), Valerio puis Taibi (63e), Younoussa, Arconte puis Depres (65e), Corredor,



SCB

Placide, Drame puis Tomi (81e), Yapi, Roncaglia, Keita, Tavares, Vincent puis Gueho​ (81e) , Ducrocq, Janneh, Djoco puis Djoco (71e), Conte puis Alfarela (19e)



Les Ruthénois qui au coup d'envoi affichaient quatre victoires dont trois victoires consécutives, contre deux équipes reléguées de Ligue 1 Uber Eats, et une équipe qui a fini à la 5e place du classement la saison dernière avait l'ambition de continuer sur cette lancée face au SC Bastia 4e du même championnat lors du précédent exercice.





Mais Conte a rapidement refroidi leurs ardeurs.

La 3e minute venait, en effet, de s'écouler quand le jeune prodige du SC profitait de l'attentisme ruthénois pour se saisir du ballon et réaliser une course de 40 mètres, puis seul face à Mpasi, il ajustait un tir imparable sur la droite de la cage locale. Et ça faisait 1 à 0 pour Bastia. Un véritable coup d'assommoir pour les joueurs de Didier Santini, l'entraîneur local, qui aurait, sans doute, aimé montrer un autre visage face à club dont il a longtemps porté le maillot.



Mais ce n'est pas ce but - le 5e du jeune bastiais - qui donna du relief au jeu pratiqué par les deux équipes, bien au contraire et si Rodez eut quelques opportunités et si Bastia n'en manqua pas c'est de la blessure de Facinet Conte et du pauvre spectacle offert par les deux équipes dont il était le plus question à la pause.