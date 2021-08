Le Sporting chute à Pau

Nouste Camp, Pau FC : 2 SC Bastia : (1-0)

Buts pour Pau : Koffi (39e) et Assifuah (49e)

Pour le Sc Bastia

Arbitre : Arnaud Baert

Avertissements : Daubin (61e), Gomis (70e)à Pau; Schur (28e), Santelli (34e) au SC Bastia

Exclusion : Guidi à Bastia (86e)



Pau

Olliero ; Koffi, Battisse (cap), Kouassi, Boto ; Daubin puis Dembélé (67e), Nisic puis Dianessy (71e); Armand, Lobry, Gomis puis Sylvestre (71e); Assifuah puis Essende (78e)



SC Bastia

Vincensini ; Palun, Le Cardinal puis Guidi (55e), Bocagnano, Quemper ; Vincent, Diongue, Salles Lamonge puis Ducrocq (55e); Schur puis Taoui (36e), Nagera puis Robic (60e), Santelli puis Kaïboué (60)



Avec ce quatrième match en 8 jours les bastiais, qui avaient troqué leur traditionnel maillot bleu contre une tunique blanche, savaient qu'ils n'auraient pas la partie face à ces Palois à la recherche d'efficacité - 3 matches sans marquer un seul but - pourtant après quelques velléités locales, le Sporting de Bastia a pris le contrôle du jeu.

Mais paradoxalement ce sont les locaux qui après une vingtaine de minutes de jeu, au cours desquelles ils ont obtenu 4 corners, qui allaient se créer la première grosse occasion de la soirée.

En effet à la 24e minute, Assifuah, qui avait réussi à se défaire de son vis-à-vis., s'est présenté face à Vincensini, mais il n'est pas parvenu pas à remporter son duel avec le gardien adverse, qui est bien resté sur ses appuis pour contrer la tentative de l'attaquant palois.

Un premier avertissement pour les Corses qui avaient certes jusque-là la possession du ballon mais qui n'avaient pas réussi à en profiter.

Et ce que l'on avait redouté arriva avec cette chevauchée sur le côté droit, Koffi, son crochet face à Le Cardinal et sa frappe du pied gauche : le ballon finissait au fond des filets des Corses.

La réaction bastiaise est intervenue juste avant la pause par l'intermédiaire de Diongue mais Olliero, parvenait à repousser la frappe du bastiais au terme d'un. beau réflexe.

Bastia venait de faire la preuve qu'il pouvait revenir dans cette partie.

Mais c'était le scénario inverse qui se produisait à la reprise.

Comment ?

Après un corner tiré par Nisic, Assifuah plaçait, en effet, une tête puissante qui terminait dans la lucarne droite de Vincensini.

A 2 à 0 la tâche se compliquait pour les joueurs de Chabert mais ils ne renonçaient pas pour autant à l'image de Ducrocq qui plaçait une jolie tête.

Bastia multipliait même les tentatives, mais ni le centre de Kaïboué, ni le tir de Diongue et pas davantage la belle occasion qui avait échu à ce dernier n'étaient concrétisées par les Corses qui achevaient leur périple continental à 10 après l'exclusion de Guidi et sur un 2 à 0 décevant