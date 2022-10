Le Sporting arrache le nul face à Bordeaux (1-1)

Bonne entame de match des protégés du président Ferrandi qui titillent la défense bordelaise grâce à de belles combinaisons. Si les attaques girondines sont assez rares, elles sont, en revanche, dangereuses. Mais la défense corse tient bon. Des Corses à créditer d’une bonne première période mais qui n’ont pu concrétiser leurs quelques occasions.

Le seconde période repart sur les mêmes bases avec des Bastiais entreprenants mais ne se créant pas de grosses occasions. Les Bordelais, bien regroupés derrière, ne prennent guère de risques. Sur un corner en fin de match, les Bordelais se monteront très réalistes, marquant par Ihnatenko, de la tête. Les Bastiais reviendront logiquement au score au finish, dans les arrêts de jeu, par Van Der Kerkhof. Amplement mérité !



Feuille de match

12ème journée de Ligue 2

SC Bastia 1 - 1 FC Girondins de Bordeaux (0 - 0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : beau

Spectateurs : 11 505



Arbitre principal : Nicolas Rainville

Arbitre assistant 1 : Stephan Luzi

Arbitre assistant 2 : Bertrand Corcuff.

4ème arbitre : Romain Perpinan.



Buts

Ihnatenko (83ème) pour Bordeaux

Van Der Kerkhof (90+3)



Avertissements

Kaïboue (40ème) – Magri (54ème) pour le SCB

Ihnatenko (54ème) pour Bordeaux



SCB : Placide – Guidi (Sainati 72ème) – Kaïboue – Van Der Kerkhof – Ndiaye – Tavares – Vincent (c) – Salles Lamonges(Camara 89ème) – Ducrocq (Robic 89ème ) – Magri (Santelli 66ème) – Alfarela.

Entr. : Régis Brouard





FCG: Poussin – Gregersen – Barbet (c)- NSimba – Michelin – Ihnatenko– Rodrigues (Sissoko 73ème) - Lacoux – Bakwa (Elis 73ème) – Maja (Badji 73ème)– Davitasshvili (Depussay 85ème).

Entr. : David Guion





Contexte

Les 90 ans du stade Armand Cesari.





L’ambiance

Folle, avec plus de 11 000 spectateurs, une centaine de drapeaux et un tifo géant.

Une petite centaine de supporters bordelais dans le kop visiteur.





Fil du match

Coup d’envoi fictif donné par l’ancien joueur du SCB et des Girondins : Lilian Laslandes. Coup d’envoi réel donné par les Bordelais en blanc qui attaque face à la tribune ouest.

10ème : les Bordelais obtiennent deux corners coup sur coup, mais la défense corse renvoie bien.

12ème : Bon centre de la droite de Van Der Kerkhof (SCB). Le gardien bordelais Poussin se détend pour détourner le ballon que convoitait Alfarela.

18ème : Tir d’Alfarela (SCB) à l’entrée de la surface. Poussin capte bien le ballon.

19ème : Déboulé de Bakwa (GB) sur la gauche. Son centre est détourné par la défense bastiaise en corner.

21ème : Corner de Kaïboue (SCB) de la droite qui ne donne rien.

28ème : Centre tir de Van Der Kerkhof (SCB) de la droite. Le cuir frôle le montant droit de Poussin.

30ème : Tonnerre d’applaudissements. Le stade tout entier applaudit les supporters bordelais qui ont déployé une banderole commémorant les 30 ans de la tragédie de Furiani. Séquence émotion.

41ème : Corner bordelais de la droite. Le ballon de Maja est repris de la tête au second poteau par Gregersen mais file à coté du montant droit du gardien Placide.

45ème : Tir en pivot contré d’Alfarala (SCB) à l’entrée de la surface. Poussin capte le cuir.

45+1 : Coup-franc de Salles Lamonge aux 25 mètres, excentré sur la gauche. Le ballon repris de la tête par NDiaye passe à coté du montant gauche de Poussin.

46ème : Coup franc de Kaïboué (SCB) aux 30 m. La frappe tendue en direction de Poussin trouve le pied de Ihnatenko qui concède le corner.

60ème : Tir de Vincent (SCB) à l’entrée de la surface. Le ballon passe largement au-dessus de la transversale de Poussin.

80ème : Centre de la droite de Van Der Kerkhof (SCB). La reprise de la tête de Tavares au second poteau passe à coté du montant droit de Poussin.

BUT Bordeaux : 83ème : Corner de la gauche de Michelin (GB). La reprise de la tête de Ihnatenko au point de penalty fait mouche dans le coin gauche Placide pas déterminant sur ce coup.

BUT Bastia 90+3 : Coup-Franc pour Bastia à l’entrée de la surface bordelaise. Kaïboué fait mine de le tirer mais c’est Van Der Kerkhof qui expédie un bolide dans la lucarne gauche de Poussin.



Joueurs les plus en vue :

Van der Kerkhof – Alfarela – Ducrocq (SCB)

Bakwa – Gregersen (GB)



Ils ont dit

Kevin Van Der Kerkhof milieu du SCB, buteur : «Je travaille ce genre de tir à l’entrainement. Les Girondins ont beaucoup de qualités défensives et offensives. On n’a pas pu concrétiser. On a été costauds dans les duels. On est un peu déçus car on pouvait faire mieux. Il faudra travailler les automatismes. On a été récompensés à la fin car on ne méritait pas de perdre ».





Régis Brouard, entraineur SCB : «On ne méritait pas de perdre on a fait un vrai bon match dans beaucoup de domaines face à une équipe qui a beaucoup de maitrise. On a rivalisé. Dans le contenu c’est presque mon match référence. Il y a des déchets sur ces centres, parfois on fait le mauvais choix mais dans l’ensemble on fait un bon match. Parfois on manque de lucidité sur les 20 derniers mètres. C’est une grosse satisfaction par rapport au match du Havre. Ce soir c’était soir de fête, les supporters ont répondu présent, je les en remercie. »



Entraineur de Bordeaux David Guion : « C’est un score logique. Les défenses ont pris le pas sur les attaques. On a été solides mais on a été trop pauvres dans le jeu, pas assez vifs, pas assez justes, on n’a pas su les mettre en difficulté. On a eu beaucoup de déchets techniques. C’est un bon résultat, on continue notre série»