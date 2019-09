"Le Sporting appartient au peuple" : Claude Ferrandi lance officiellement la SCIC Sporting Club de Bastia

Officiellement créée en Mai 2019, cette SCIC devrait permettre de réunir l'ensemble des composantes du club à la fois au niveau de l'actionnariat mais également de la gouvernance. Cette décision, motivée par le fait de ne pas "reproduire les errements du passé", devrait permettre d'accroître la transparence au sein même de l'Organisation, mais également de faire entendre sa voix, à qui le souhaite, lors de la prise de décisions importantes.



Au niveau de la gouvernance, un Conseil d'Administration, élu pour 6 ans lors d'une Assemblée Générale, sera composé de 10 représentants répartis selon 5 collèges : 4 pour les fondateurs (38% des droits de vote) représentés par les familles Ferrandi et Luiggi, 2 pour les acteurs économiques (22% des droits de vote), 2 pour les supporters (20% des droits de vote) composé de l'organisation SOCIOS et des différents supporters en nom propre ou association, 1 pour les salariés et anciens salariés (10% des droits de vote), et enfin par les différentes Collectivités qui posséderont également 10%. En se réunissant 6 fois par an, il aura pour rôle de "s'assurer de la bonne gestion du club" ainsi que "la prise de décisions stratégiques" de ce dernier.



Le Président, Claude Ferrandi, a également insisté sur l'importance "de ne pas retomber dans quelque chose qui aurait pu être jalousé et soumis aux défauts humains", faisant référence au triste sort réservé au club durant l'année 2017. "Nous sommes conscients que le Sporting appartient au peuple" as-t-il précisé. Même son de cloche chez Pierre-Noël Luiggi, pour qui "quelque soit l'évolution de la société et les avidités de chacun, nous devons faire perdurer le Sporting Club de Bastia" en se définissant, non pas comme propriétaires, mais "gardiens pour les générations futures".



Concernant la campagne d'adhésion, elle débutera le 21 septembre prochain, à travers un bulletin de souscription papier ou mis en ligne, sur lequel la personne, physique ou moral intéressée devra indiquer ses coordonnées, ainsi que le nombre de parts qu'elle souhaite souscrire (à hauteur de 50€ la part). La demande sera ensuite examinée, puis validée par le Conseil d'Administration. Un seul devoir souhaité par C.Ferrandi , celui de "respecter l'entité en proposant des solutions constructives pour le club".



L'occasion, selon P.N.Luiggi, de "mettre en place une transparence mécanique et de droit", puisque les actionnaires auront accès à chacun des documents relatifs au fonctionnement du SCB. Enfin, si le souscripteur le souhaite, il pourra se retirer et récupérer sa mise de départ, après un délai de 5 ans, à condition que "cette sortie de capitale ne mette pas en péril le club".

De quoi envisager plus sereinement l'avenir économique et social d'un club qui, tout au long de son histoire, n'aura eu de cesse d'affronter les nombreux déboires qui n'auront pas aidés à sa pérennisation dans le giron du football professionnel.