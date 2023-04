Le Sporting à sa main face à Annecy : 3-0

Et le match ne pouvait pas mieux commencer pour les joueurs de Régis Brouard puisqu’ils ouvraient le score dès la 2ème minute sur un but de Magri. Dominateurs les bleus ajoutaient un 2ème but 10 minutes plus tard par Djoco. Face à des Corses accrocheurs, guerriers, les visiteurs étaient complètement étouffés en ce début de rencontre. Preuve Santelli ajoutait un 3ème but à la demi-heure de jeu. La mi-temps survenait sur un score logique de 3 – 0 tant la domination bastiaise avait été nette et de tous les instants.

Dès le début de la 2ème période les Bastiais reprenaient leur domination, maintenant leurs adversaires dans leur camp. Le jeu devenait moins intense, les occasions très rares mais les protégés du président Ferrandi, forts de leur maitrise technique, ne laissaient pratiquement aucune initiative aux savoyards. Les Turchini géraient tranquillement leur avance au tableau d’affichage.

Victoire sans partage pour le SCB qui conforte sa place dans le Top 5 avec 51 points et revient à une longueur du 4ème, Sochaux.





Feuille de match

31ème journée de Ligue 2

SC Bastia 3 - 0 FC Annecy (3 - 0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : nuageux et venteux

Spectateurs : 9729



Arbitre : Guillaume Paradis

Arbitre assistant : Nicolas Rodrigues

Arbitre assistant : Mohamed Benkemouche

4ème arbitre : Jordane Lomi



Buts

Magri (2ème) – Djoco (12ème) – Santelli (30ème) pour SCB



Avertissements :

Mouanga (64ème) – Falconnier (70ème) pour FCA





SCB

Placide (c)– Kaïboue (Sainati 85ème )– Van Den Kerkhof (Bohnert 85ème) – Palun – Ndiaye – Tavares – Santelli (Vincent 85ème)– Salles Lamonge – Ducrocq – Magri (Baï 67ème) – Djoco.

Entr. : Régis Brouard





FCA

Escales – Temanfo (Meny 63ème) – Lajugie – Jean – Mouanga – Rocchi (El Jaouhari 75ème) – Pajot – Demoncy (Falconnier 63ème) – Farade (Balde 63ème ) – Testud (Bengueddoudj 90ème) – Shamal.

Entr. : Laurent Guyot





Le film du match

Coup d’envoi donné par les annéciens en blanc, attaquant face à la tribune ouest.



1ère période

BUT 2ème : Bien lancé par Kaïboue (SCB), Magri entre dans la surface savoyarde, crochète son adversaire et tire au but des 10 m à ras de terre. Escales voit le ballon passer sur sa droite, au ras de son poteau.1 – 0

BUT 12ème : Dans les 6 m, Djoco (SCB) récupère un ballon dans les pieds d’un défenseur annécien et malgré un angle fermé, ajoute un 2ème but. 2- 0

20ème : Reflexe du pied du gardien Escales (FCA) qui évite un 3ème but sur un tir de Magri dans la surface.

BUT 30ème : Santelli (SCB) lancé par Magri dans la profondeur est à la lutte avec un défenseur mais parvient quand même en s’excentrant à tirer et à tromper Escales un peu mal inspiré sur le coup.

38ème : Longue transversale de la gauche de Ducrocq (SCB) pour Magri excentré sur la droite dans la surface annécienne. L’attaquant bastiais reprend de volée mais Escales bloque le cuir.

45ème : Superbe action personnelle de Van Den Kerkhof dans le coin droit de la surface savoyarde. Il conclut son festival par un tir croisé. Escales est à la parade.





Seconde période

60ème : Sur un corner de la droite de Demoncy (FCA), le ballon est repris de la tête au 1er poteau par Testud mais largement au-dessus de la transversale du portier insulaire Placide.

88ème : Coup-franc pour les Annéciens à 25 m des buts de Placide. Le tir de Shamal passe largement à coté des buts corses.



Ils ont dit

Régis Brouard, entraineur SCB :

«On était dans l’attente de ce résultat. Les joueurs se sont mobilisés. On fait une entame formidable. Au niveau de la qualité c’est une des meilleures 1ères périodes qu’on ait fait. Les changements ont fait du bien aussi. On a mis beaucoup de qualité déplacements, utilisation du ballon. C’est important que ce soit les 3 attaquants qui marquent, c’est bien pour eux. L’équipe a pris beaucoup de plaisir. C’est un match réussi dans l’ensemble même si la seconde période était un peu triste. D’ici la fin de saison, des scenarii il va y en avoir toutes les journées. Metz et nous faisons un bon coup ce soir mais c’est loin, très loin d’être terminé ».





Laurent Guyot, entraineur Annecy :

«C’était trop fort pour nous ce soir. Il aurait fallu beaucoup dans beaucoup de domaine. On avait trop d’absents. Il aurait fallu faire une meilleure entame. Quand il y a plus fort en face, il faut savoir s’incliner. Il va falloir qu’on soit performants à domicile pour se maintenir. C’est une Ligue 2 compliquée avec 4 descentes. »