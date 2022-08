Le Sporting Club de Bastia se promène à Niort

Stade René-Gaillard, Chamois Niortais : 1 SC Bastia : 4 (0-4)

Buts pour Niort : Boutobba (82e) sur penalty

Pour le Sporting : Tavares (1er), Magri (2e et 24e) Ndiaye 21e)

Arbitre : Benjamain Lepaysant

Avertissements : Zemzemi (52e) à Niort; Kaiboue (23e) et Placide (80e) au SC Bastia



Chamois Niortais

Michel, Moutachy, Kilama, Vallier, Benchamma;, El Hassani puis Sagna (29e), Zemzemi puis Junior Olaitan Ishola (78e), Boutobba, Merdji puis Rocheteau (55e), Bentil puis Cissé (78e)



SC Bastia

Placide, Ndiaye, Sainati, Kaiboue, Van Den Kerkhof, Tavares, Ducrocq puis Roncaglia (83e), Vincent, Salles-Lamonge, Alfarela puis Santelli (83e), Magri puis Talal (89e)



Il ne fallait pas arriver en retard ce samedi soir au stade René-Gaillard : en l'espace de deux minutes le SC Bastia avait, déjà, frappé à deux reprises par l'intermédiaire de Tavares et de Magri.

Deux buts qui, comme bien l'on pense, ont complètement libéré les visiteurs qui au coup d'envoi n'avaient toujours pas dirigé leur "raté" de la semaine dernière à Furiani face au promu Laval.



Nanti de ces deux buts d'avance les Corses pouvaient donc voir venir et même si les Chamois ont réagi pour tenter de refaire leur retard, c'était sans compter sans ces diables de visiteurs qui trouvaient encore le chemin des filets après la 20e minute de jeu après une reprise de la tête de Ndiaye sur un service de Christophe Vincent

Et ce n'était pas fini puisque une poignée de minutes plus tard Magri signait un doublé pour porter la marque à 4 à 0 en faveur du SC Bastia.



Un score qui à la pause laissait entrevoir la plus belle des issues pour le Sporting club de Bastia auquel, visiblement, il ne pouvait rien arriver ce samedi soir malgré les velléités locales.

Le but refusé par l'arbitre à Alfarela pour une position de hors-jeu (63e), le tir du Niortais Boutobba sur la transversale de Placide (70e) puis le penalty réussi par ce même Boutobba après une faute de Placide sur Sagna (80e) constituaient autant de péripéties, sans conséquence pour le SC Bastia qui avait pris une option sur la victoire finale dès les premières secondes de la partie.



Une performance que les Bastiais aimeraient bien renouveler la semaine prochaine face à Grenoble, histoire de lancer véritablement leur saison à domicile !