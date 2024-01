Le « Shin Gi Tai Borgo» dans la plus pure tradition du judo

« Shin Gi Tai, ces trois mots résument l’âme de notre club » explique Frédéric Durand, professeur du club. « Ces mots signifient Esprit, Technique, Corps. Le fondateur du judo dit qu’il faut respecter ce triptyque pour pratiquer le judo et notre club s’inscrit bien dans cette philosophie, en judo et dans la vie en général ». Le club a été créé en 2010. D’abord installé dans le centre social de la ville avec un total de 100 m² de tatamis, il a ensuite intégré le complexe Paul Natali en 2014 avec 144 m² de tapis. A ce jour plus de 80 licenciés pratiquent la discipline, de 4 ans (baby judo) aux vétérans. Un bel engouement qui fait qu‘aujourd’hui le SGTBD * du président Eugène Mariotti se trouve un peu à l’étroit avec ces deux seuls créneaux des mercredis et vendredis. « Affiliés à la Fédération Française de Judo, membres de la Ligue Corse, nous sommes aussi sous l’égide de la FSGT » précise F. Durand. Seul professeur, pour l’instant, Frédéric Durand est une référence dans son domaine. Et pourtant il n’a revêtu son premier kimono à Paris qu’en 1970, à l’âge de 16 ans. « Deux ans plus tard j’étais ceinture noire ». S’il n’aime pas trop se mettre en valeur, on se doit de le faire à sa place. 7dan, il figure comme le judoka le haut gradé de Corse. Reconnu au niveau national, il occupe des responsabilités au sein de la Fédération Française: membre du Comité des hauts grades, il juge les 5, 6, 7et 8dan. Il fait aussi partie de la commission spécialisée grades à la FSGT, responsable des katas en Corse, juge national, BE2, le seul sur l’île. Diplômé en psychomotricité il a ces dernières années professé auprès d’enfants autistes ou présentant des dysfonctionnements. Il a aussi travaillé, via une convention, avec l’IME de l’Eveil… Mais bon… On respectera son humilité et nous parlerons plutôt du club.«Comme je le dis à mes élèves avec un brin d’humour, le Shin Gi Tai est le meilleur club du monde mais pas encore le meilleur club de Corse ! En termes de licenciés nous représentons le 5club de Corse et même si on a perdu quelques licenciés. Nos résultats nous placent aussi à cette place. Notre ambition est d’avoir des bases fortes pour former ensuite une élite et des champions même si je n’aime pas trop ce mot. Je le répète souvent aux parents, je forme d’abord l’individu, puis le sportif, puis le judoka et enfin le champion. Nous voulons que le club prenne encore plus d’ampleur, plus de poids. Cela nous permettra je l’espère d’avoir des créneaux plus importants pour pratiquer ». Pour mener à bien sa politique, le club a entrepris cette année de multiplier les démarches auprès des sponsors. De nombreuses entreprises, petites et grandes, apportent ainsi leur soutien à l’équipe d’Eugène Mariotti. Pour le président « respect, entraide sociale, persévérance, confiance en soi, devenir acteur de sa vie, augmenter sa capacité d’apprentissage sont autant de valeurs qui vont permettre à nos jeunes judokas de devenir des citoyens à part entière ». Un club dynamique, on le perçoit dans les propos de ses dirigeants, qui privilégie le côté familial, convivial. « Notre dynamique on la doit à plusieurs facteurs » argumente F. Durand. « Déjà on dispose d’un bel outil, une salle climatisée. Nous bénéficions de la confiance de la commune qui reconnait notre travail. Nous sommes le club de Haute-Corse qui a le plus de résultats et un gros potentiel en évolution puisque la population de Borgo est en perpétuelle augmentation. Nous proposons aussi de nombreuses animations tout au long de l’année avec des tournois, des stages, de petites fêtes. Par ce biais nous voulons fidéliser nos membres. Nous ne voulons pas vivoter. L’ambiance contribue aussi à notre bonne dynamique ». Si pour l’heure, Frédéric Durand est le seul enseignant, il pourrait être prochainement aidé par un gradé du club. Prochaines échéances, la 8ème édition du tournoi « Les Petits samouraïs » les 3 et 4 février prochains. « Sur deux jours les jeunes judokas de 6/13 ans viendront de toute la Corse pour partager un moment convivial. Cette année nous innovons avec une compétition individuelle mais aussi par équipes de 3». Fin avril, le club accueillera Hikari Sasaki, une Japonaise Championne Olympique. Ce stade s’étendra d’ailleurs à des judokas du continent.*Renseignements au 06.87.48.52.69