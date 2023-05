Le STC entame une grève à l’hôpital de Bastia

À noter que cette mobilisation est soutenue par la direction de l’hôpital. En début de journée, le directeur Christophe Arnould a pris le temps de discuter avec les grévistes, considérant leur revendications comme légitimes. « Ce n’est pas un conflit entre la section STC et la direction de l’hôpital, mais plutôt un conflit entre l’hôpital de Bastia et Paris, qui n’entend pas nos soucis de la même oreille », résume Stéphane Gherardi. « La direction ne peut pas aller à notre encontre, ça devient un problème de santé publique. »



Face à cette situation, une question s’impose : combien de temps durera la grève ? « On attend des réponses, et suivant ces réponses, elles seront d’ordre, ou pas, à faire évoluer les choses. Si on n’est pas satisfaits, demain, on reconduira ça, donc le bâtiment administratif sera occupé, toujours sans aucun impact sur la prise en charge des patients. Mais si on est satisfaits, on lève le préavis jusqu’à avoir du concret, à savoir des finances et ce fameux oui à la reconstruction de l’hôpital », conclut Stéphane Gherardi.