Le Rotary Calvi-Balagne offre une tonnelle mobile à l'association des Donneurs de Sang Bénévoles

L'épidémie du Covid 19 et ses contraintes sanitaires n’ont pas permis au Rotary de Calvi-Balagne de mettre en place l’action, pourtant programmée au 15 avril dernier, au profit de l’association des donneurs de sang bénévoles de Calvi - Balagne.

Mais que chacun se rassure, ce n’est que partie remise, a déclaré son futur Président Jean Pierre Blaevoet qui succédera très prochainement à Pierre Oberti et qui entend bien mener à terme cette action dans les prochains mois.

Toutefois, sans plus attendre et pour permettre aux bénévoles de cette association d'accueillir les donneurs cet été dans les meilleures condition tout en se protégeant du soleil, le Rotary de Calvi Balagne a offert, à l'occasion de la collecte des 10 et 11 juin, une tonnelle mobile très facile à installer.

La remise a eu lieu ce jour, en présence des membres du Rotary, de l'EFS et des DSB Calvi.