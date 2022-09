Le Private Equity : c’est quoi ?

Une entreprise peut effectuer une levée de fonds à différents stades de son développement avec des objectifs variés. Voici les différents types de levées pratiquées par le private equity. Chaque levée de fonds correspond à une phase de développement de l’entreprise et à une stratégie spécifique.





Le capital amorçage ou pré-seed

Une levée de fonds en pré-seed a lieu dès la création d’une société. Elle a pour but de financer l’entreprise avant son démarrage effectif. Cela concerne généralement des besoins comme la recherche et le développement d’un nouveau produit ou service comme un prototype ou une phase de test.

A ce stade l’entreprise peut avoir besoin de recruter et de payer des salaires pour démarrer mais aussi d’utiliser des outils informatiques ou de financer des bureaux.

Le capital amorçage est une spécialité des Business Angels et peut représenter plusieurs centaines de milliers d’euros pour valoriser le projet sans toutefois atteindre des sommes trop importantes.

En termes de stratégie, le capital amorçage est appelé aussi capital-risque, venture capital ou encore capital innovation. Les sociétés étant de jeunes pousses, le risque d’échec est donc significatif avec une prise de risque importante pour les investisseurs.





Le premier tour de table

Le premier tour de table est aussi appelé levée de fonds en seed. Centré sur l’aspect commercial, il intervient une fois que le produit ou le service de l'entreprise est finalisé et prêt à être mis sur le marché.

A ce stade, l’argent va servir à financer le développement commercial ce qui inclut de recruter des équipes de vente mais aussi des personnes au back office chargées d’accompagner les équipes opérationnelles. C’est ce qu’on appelle aussi le capital développement.

La levée de fonds en seed peut atteindre 1 million d’euros.





La levée de fonds en série A ou capital développement

Une série A a pour objectif d'accélérer la croissance de l'entreprise tant en interne qu’en externe. A ce stade, le produit ou le service de l’entreprise génère du chiffre d’affaires, possède un vrai “market fit”, un modèle économique viable avec un intérêt important du marché et des perspectives de développement ambitieuses.

Une levée de fonds en série A peut atteindre quelques millions d’euros pour financer un développement national ou international. C’est principalement à partir de là qu’interviennent les entreprises du capital-risque.

C’est ainsi que Gatewatcher, une société spécialisée dans la cybersécurité a levé 25 millions d’euros notamment pour déployer des forces commerciales en France et à l’étranger.





La levée de fonds en série B

Cette quatrième phase de levées de fonds s’inscrit dans la continuité de la série A avec un tour de financement en général plus élevé. Nourrie par davantage de données d’analyse et un historique existant, la levée de fonds en série B s’attache à passer à une dimension supérieure en augmentant la productivité et en allant chercher des marchés internationaux.

Si une start-up peut espérer récolter en série B de 10 à 20 millions d’euros, il existe des exceptions. La start-up Sorare s’est démarquée récemment avec une levée de fonds en série B historique de 580 millions récoltés auprès de plusieurs fonds d’investissements.





La levée de fonds en série C

La levée en série C est plus rare car elle concerne des entreprises qui sont en bonne santé et prêtes à racheter des concurrents. C’est là qu’une start-up peut devenir une licorne et éventuellement augmenter sa valorisation pour entrer en bourse.

Elle concerne de gros montants d’investissements allant de 10 à 100 millions d’euros.

D’autres séries peuvent suivre en séries D, E, F… C’est le cas de Contentsquare avec 408 millions levés en série E et ManoMano avec 300 millions en série F.

Au final, plus les séries seront avancées, plus le ticket d’entrée sera important pour un investisseur.