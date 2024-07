Le Petit Festival revient à Porticciolo du 22 au 24 juillet

La programmation 2024 mêle art dramatique et beauté naturelle sous le ciel étoilé de ce très joli petit port cap corsin. Cette édition 2024 du Petit Festival de Porticciolo démarre avec trois journées de théâtre pour tous les publics. Snack et buvette sur place, au lieu-dit : Terra di Catoni à l’entrée sud de Porticciolo.Lundi 22 juillet20h30 - ARCANGHJULA par la Cie Tuttin'in Scena. Une soirée placée sous le signe du rire et de la passion !Mardi 23 juillet15h - HISSEZ-HAUT par la Cie Akama. Un spectacle pour enfants pour les 3 à 12 ans, et leurs parents !16h30-18h30 - ATELIER ENFANTS. Découverte de l'art du théâtre avec un professionnel !20h30 - L'ÎLE DES ESCLAVES par la Cie Aller-Retour. Une pièce qui questionne les rapports de pouvoir avec humour et subtilité.22h - ANIMATION MUSICALE avec Marcelino​Mercredi 24 juillet15h - HISSEZ-HAUT 2 par la Cie Akama). Spectacle pour enfants pour les 3 à 12 ans. La suite de l’épisode mardi.16h30-18h30 - ATELIER ENFANTS. Découverte théâtrale avec Marcelino !20h30 - LA LÉGENDE DU ROI ARTHUR par la Cie La Plume Aiguisée. Une soirée féerique riche en rebondissements !22h - ANIMATION MUSICALE avec Marcelino.