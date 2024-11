Le Père Noël ouvre son secrétariat pour 2024, à vos lettres !

La magie de Noël revient avec la réouverture du célèbre Secrétariat du Père Noël, installé par La Poste à Libourne (Gironde). Depuis ce mercredi, les enfants peuvent envoyer leurs lettres pleines de rêves, de vœux et de dessins au Père Noël, un rituel qui enchante les familles depuis 1962.



Pour cette édition, La Poste s’associe à la chanteuse et écrivaine Olivia Ruiz, qui mettra "son talent et sa sensibilité unique" au service des réponses adressées aux enfants. Une collaboration qui promet d’ajouter une touche d’émotion à cette tradition féerique.



Cette année, La Poste invite également les enfants à écrire des messages bienveillants à destination des personnes âgées. Ces attentions, portées par l’association 1 Lettre 1 Sourire, seront remises à des résidents de maisons de retraite pour leur offrir chaleur et réconfort en cette période de fêtes.



Deux manières d’écrire au Père Noël



Par courrier classique : Il suffit de glisser une lettre dans une enveloppe adressée au « Père Noël », en indiquant son nom et adresse au verso pour recevoir une réponse.

: Il suffit de glisser une lettre dans une enveloppe adressée au « Père Noël », en indiquant son nom et adresse au verso pour recevoir une réponse. Par Internet : Sur le site officiel pere-noel.laposte.fr, les enfants peuvent personnaliser leur message et l’envoyer directement au vieil homme à la barbe blanche.

En retour, chaque enfant recevra une lettre du Père Noël accompagnée d’une carte postale à colorier, pour prolonger la magie. Les écoles qui participent collectivement bénéficieront quant à elles de kits pédagogiques spécifiques.



Un rendez-vous à ne pas manquer

Pour les familles de Bastia, cette aventure devient encore plus accessible grâce à La France Services postale de Lupinu, qui accueille des ateliers créatifs gratuits les mercredis 27 novembre, 4 décembre et 11 décembre. Stylo ou clavier à la main, les enfants peuvent y être guidés dans la rédaction de leur lettre, qu’elle soit traditionnelle ou numérique



Une tradition qui traverse les générations

Depuis ses débuts en 1962, où il avait reçu 5 000 lettres, ce service gratuit ne cesse de grandir. Aujourd’hui, ce sont plus d’un million de lettres que le Secrétariat du Père Noël reçoit chaque année. À l’origine, les premières réponses étaient rédigées par la célèbre pédiatre Françoise Dolto, sœur de Jacques Marette, alors ministre des Postes et Télécommunications.