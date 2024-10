Le PCF de Corse critique la visite de la ministre Vautrin : "Loin des préoccupations des insulaires"

Le PCF appelle les Corses à se mobiliser contre ce projet de budget et à lutter pour des hausses de salaires, des retraites, et des minima sociaux. Le parti soutient également les propositions du Nouveau Front Populaire, qui souhaite trouver ces 60 milliards d’euros en taxant les superprofits des multinationales et en

C’est dans un contexte tendu que Catherine Vautrin arrive ce jeudi en Corse, où elle entend délivrer « un message d’optimisme » aux insulaires. Pourtant, selon le PCF de Corse, cet optimisme paraît hors de propos alors que le gouvernement Barnier présente un budget d’austérité sans précédent. Le projet prévoit en effet 60 milliards d’euros d’économies, dont « 40 milliards prélevés sur les dépenses publiques » et 20 milliards supplémentaires venant directement affecter les citoyens. Parmi les mesures considérées par le PCF les plus inquiétantes : le gel des pensions de retraite jusqu’en juillet 2025 et une hausse de la taxe sur l’électricité de 11 %.Pour le PCF, ces coupes budgétaires touchent particulièrement les Corses, où « les revenus sont parmi les plus bas de France » et où la vie coûte déjà 7 % plus cher qu’ailleurs. Le secrétaire régional du PCF, Michel Stefani, a notamment souligné que « 18 % des habitants de l’île vivent sous le seuil de pauvreté, un chiffre qui grimpe à 25 % pour les retraités ». De plus, les déplacements vers le continent seront également plus coûteux, avec une hausse prévue de 13,74 € par billet, une charge supplémentaire pour les voyages médicaux ou éducatifs.Dans ce contexte, le PCF estime que les discours de la ministre Vautrin, axés sur des réformes constitutionnelles, sont déconnectés des véritables préoccupations des Corses. « Le pouvoir d’achat est la première inquiétude des insulaires, et non les processus parlementaires », martèle le secrétaire. Pour lui, il ne fait aucun doute que des mesures immédiates, comme le blocage des prix et la restitution des réfractions de TVA, seraient bien plus adaptées que les discours sur une réforme constitutionnelle.rétablissant l’impôt sur la fortune.Pour le PCF, la venue de la ministre Vautrin n’apportera rien de concret aux Corses si les véritables problèmes de pouvoir d’achat ne sont pas traités. En conclusion, le secrétaire du PCF appelle à un rassemblement contre ce budget, afin d’imposer d’autres choix politiques et sociaux en accord avec les résultats des dernières élections législatives.