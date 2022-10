Le "Oui Pub" en Corse dès février 2023 : vives inquiétudes des distributeurs de prospectus

La rédaction le Lundi 10 Octobre 2022 à 11:29

Le dispositif "Oui Pub" issu de la loi Climat et Résilience d'août 2021 et inspirée de la Convention citoyenne pour le climat veut répondre à la sensibilité croissante des citoyens aux enjeux de réduction du gaspillage et permettre aux collectivités de réduire leurs charges liées à la collecte et au traitement des déchets. Mais cela ne sera pas sans conséquences pour les entreprises qui au fil des ans se sont spécialisées dans la distribution de prospectus dans les boîtes aux lettres. C'est le cas de l'entreprise GS de Bastia qui à quelques mois de l'échéance de février 2023, date à laquelle l'expérimentation gagnera la Corse, ignore comment elle subira le contrecoup de l'application du dispositif et pas davantage le sort que subira son personnel. Pourtant ce n'est pas faute d'avoir tapé à toutes les portes.