Le Lac de Tolla, une oasis estivale au cœur de la vallée du Prunelli

Niché au cœur de la vallée du Prunelli, le lac artificiel créé par le barrage de retenue EDF en 1964 est devenu une véritable pépite dans la région. Le Centre Nautique de Tolla, établi sur ses rives depuis plus de trente ans, offre un large éventail d'activités pour toute la famille, faisant du lac un lieu de prédilection pour les estivants en quête de tranquillité et de fraîcheur.



Ce mois d'août, nombreuses sont les familles qui ont choisi le lac comme alternative au littoral. À l'ombre des peupliers, Vanina, originaire de Bastelicaccia, explique qu'elle avait "besoin d'un peu de tranquillité et de fraîcheur, loin du bord de mer de la rive sud". Yvon, venu des Hauts de France avec sa famille et ses amis, souligne quant à lui que c'était "pour tester des activités nautiques sur un plan d'eau calme et moins coûteux que le jet-ski". Le groupe a opté pour des pédalos, des paddles et des kayaks, proposés par le Centre Nautique, à quelques pas de leur aire de pique-nique.



Le bureau du Centre Nautique ne désemplit pas, même à l'heure du déjeuner. "Au niveau de la fréquentation, nous sommes dans nos moyennes habituelles", explique Thomas Bujoli, employé du centre depuis plusieurs années. Malgré des jours pluvieux en juin et quelques journées plus fraîches en juillet, le centre nautique a maintenu une activité correcte. "Plus il fait chaud, plus nous récupérons des gens qui essaient de gagner quelques degrés en montagne", ajoute-t-il.