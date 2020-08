Le HAC lance le Handfit à Ajaccio

Qu'est ce que Le Handfit ?

C'est une offre de pratique «Plaisir · Santé · Bien-être » qui constitue une étape importante de cet engagement et la prise en compte des préconisations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), du Plan national de prévention par l’activité physique ou sportive et du Plan national nutrition santé.

C’est un concept global permettant à l’individu d’engager une démarche personnelle de maintien, d’amélioration ou de restauration de sa santé accompagnée par un encadrement spécialisé et certifié.



En s’inscrivant au Handfit, on vient pratiquer une activité physique, en groupe, avec le souhait de son bien-être, de sa santé dans une optique de partage, d’échanges et de convivialité. La recherche du plaisir dans une constante dynamique de groupe est un élément essentiel du Handfit.