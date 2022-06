Le Golf du Reginu se mobilise pour la Marie-Do

Contacté par La Marie-Do en février dernier, le Golf du Reginu a souhaité organiser un événement sportif et caritatif en partenariat avec l'association qui lutte contre le cancer. "Nous avions déjà organisé octobre Rose et le Téléthon. Cette compétition, nous l'avons faite, car La Marie Do nous a sollicités, mais aussi parce que cela nous tenait à cœur de faire ce partenariat. Cette maladie est tristement encore trop présente. Que ce soit les joueurs présents ce jour, ceux qui n'ont malheureusement pas pu se libérer ou même nos partenaires pour les lots de la remise des prix, tous ont contribué pour la cause, en souvenir d'un membre de la famille ou d'un ami. Chacun à ainsi participer à sa manière. Il était important pour nous d'apporter notre contribution et permettre à La Marie Do de continuer à œuvrer pour les malades et leur famille", explique Blandine Berard, adjointe de direction au Golf Club du Reginu.



Malgré une forte chaleur avoisinant les 40 °, 3 abandons en cours de route, un incendie qui s'est déclaré près du golf, ce tournoi de 18 trous a permis de récolter ce jour-là une coquette somme de 976,50 €, qui ont été remis à l'association. "42 joueurs ont participé à cette compétition. C'était,pour une grande majorité, des membres du Golf du Reginu. Il y avait également 2 membres, licenciés à Agadir et un touriste belge, en vacances en Corse qui a souhaité contribuer à cette coupe de la Marie-Do. Les dernières heures ont été très difficiles, mais c'était une belle compétition" continue Blandine Berard.



Un tournoi remporté par Jean-Michel Lamy chez les hommes, et du côté des femmes, c'est Béatrice Susino qui s'est imposée.