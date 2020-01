Le "Girolata" navigue désormais entre Civitavecchia et Palerme

Une amertume toute concentrée dans ces quelques lignes envoyées à notre rédaction vendredi soir.

"Nous sommes le 3 janvier et c’est le jour où le Girolata navire de la Méridionale accoste à Civitavecchia, le port de Rome, pour effectuer la liaison Rome-Sicile et ce pendant 1 an.



Ces mêmes marins qui on desservi la cité impériale pendant des décennies, sans jamais faillir, se retrouvent ainsi sur une ligne étrangère pour éviter le chômage en espérant des jours meilleurs.

Mais en espérant surtout que les "politiques" au pouvoir en Corse aient un peu plus de compassion en 2020 qu'ils en ont eu en 2019 à l'égard des marins et sédentaires de La Méridionale, afin que tous rentrent, rapidement, travailler dans leurs pays ..."