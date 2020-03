Le German Junior Open de Hambourg à l'île-roussien Antonin Romieu

L'adage de "jamais deux sans trois" a bien fonctionné pour le jeune sociétaire du Squash Loisirs Ile-Rousse-Balagne qui a remporté ce week-end la médaille d'or du German Junior Open de Hambourg Super Série. De l'or qui arrive après celui de l’Italie et de la Belgique en 2018.

Coaché par son père Xavier Romieu, le jeune "Toto" était déterminé en se présentant à ce tournoi où l'on retrouvait l'élite.

En demi-finale samedi il a disposé du Suisse David Bernet, n°1 Européen, avant de confirmer samedi en finale face à l’Egyptien Mahmoud Taher sur le score net et sans appel de 3 à 0.



On se souvient que la semaine précédente "Toto" s'était senti frustré de ne remporter que l’argent au French Open de Lille, alors que la performance était déjà de taille, mais comme chacun le sait "Toto" Romieu est un battant qui a soif de victoire, ce qui a largement démontré en terre germanique.

A 14 ans il a tout l'avenir devant lui. Un avenir dont on a de cesse de dire qu'il s'annonce plus que prometteur tant le talent est au rendez-vous.

Ce qui est certain en tout cas c'est qu'il ne compte pas en rester la.

Dans le dernier carré de ce German Open, il retrouvait le Suisse David Bernet, n°1 Européen, pour un matchqui s'annonçait épineux. Le score 6/11, 11/9, 12/10, 13/11 montre que la bataille fut rude et que le mental a joué un grand rôle dans ce face à face.

La suitye était un nouveau défi face à Mahmoud Taher. La aussi c'était serré mais le Balanin gérait dans le money-time pour remporter la première manche 14/12, puis 11/7) dans le second et 11/6 pour enfin laisser éclater sa joie.

: « Mon objectif était de remporter le plus tôt possible un tournoi international cette saison en U15 ans. C’est fait et j'en suis fier tant pour moi que pour mon entourage toujours là pour m'encourager" .



La suite, ce sera fin mars du côté du Chartres pour les championnats de France U17 ans, où Antonin aura une étiquette d’outsider face à ses ainés. Huit autres jeunes insulaires seront également du voyage pour cette compétition, qui regroupera les meilleurs français en catégories U13 et U17 ans. Au prochain classement européen, Toto devrait grimper à la 2eme place, avant certainement d’accéder très bientôt à la 1ere.