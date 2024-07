Le Festival du Film de Lama fête ses 30 ans : découvrez le programme

Sous la houlette de Maria-Stefana Sammarcelli, coordinatrice de l’événement, le festival présentera une diversité impressionnante de films"On peut y voir des films indiens, français, chinois, corses," explique-t-elle. Les projections auront lieu sur trois sites en plein air : la piscine, l'Umbria et le Mercatu. "À la piscine, les spectateurs pourront découvrir en avant-première des films comme "Le Royaume" de Julien Colonna et "All We Imagine as Light" de Payal Kapadia. L'Umbria accueillera "River Boom" tandis que le Mercatu proposera des films pour les plus jeunes, tels que "Mon Voisin Totoro" et "Les Gremlins". Les documentaires seront projetés à la salle À Casa di Lama." détaille la présidente. Le trentième anniversaire du festival promet ainsi d'être un moment de réflexion et de célébration. "À 30 ans, on n’est pas vieux mais on n’est pas jeune non plus. On fait un colloque sur notre expérience et on réfléchit à ce que l’on a fait pendant 30 ans et à ce que l’on veut faire à l’avenir. Et on fait la fête! Lama est un festival de rencontre et de convivialité qui existe depuis 30 ans! C’est un cinéma sous les étoiles!" ajoute Maria-Stefana Sammarcelli..



Le festival accueillera de nombreux réalisateurs, producteurs et comédiens, parmi lesquels Élie Semoun, Virginie Hocq et Nicolas Benamou pour "On aurait dû aller en Grèce", ainsi que Paolo Woods pour "River Boom". Judith Godrèche sera également présente avec sa fille Tess Barthélémy pour présenter son court métrage.



Maria-Stefana Sammarcelli qui promet "plein d’autres surprises" explique comment se fait le choix des films par les différents comités de programmation. "Il y a un comité de programmation pour les longs métrages composé de Marie-Flora Sammarcelli, Jean-Michel Lorenzi, Louis Lagayette et Claudine Cornilla. Chacun fait de son côté une présélection et certains vont même à Cannes," explique-t-elle. Un autre comité, présidé cette année par Pierre Duculot, se charge des documentaires, tandis que les courts métrages en compétition sont sélectionnés par Anne Tomasi et Dominique Landron. Les films primés recevront un accompagnement de la plateforme Allindì pour leur prochain projet.



La nouvelle équipe dirigeante, en place depuis septembre 2023, est composée de trois femmes originaires de Lama. Maria-Stefana Sammarcelli en est la présidente, Chantal Massiani-Bouhet la trésorière et Anne Tomasi la secrétaire générale. "Je suis une nouvelle présidente mais une ancienne du festival," confie Maria-Stefana . "En 1994, Mathieu Carta, le président de l’époque, savait que j’étais cinéphile, passionnée de cinéma et de culture et m’avait donc demandé d’intégrer cette équipe. Aujourd’hui, étant à la retraite, j’y suis revenue avec le plus grand bonheur." Le nouveau bureau compte également Antoine Rossi, Barbara Cerli, Felicia Sammarcelli, Jean-Michel Lorenzi, Jean-Pierre Savelli, Ludovic Pion-Dumas, Louis Lagayette et Marion Millia.