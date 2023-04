Le FC Borgo s’incline face à l’Atletico Paris (0-2)

Entre ces deux équipes de bas de tableau, le match avait du mal à trouver du rythme. Il fallait une erreur défensive des Corses pour que Gomes pour Paris ouvre le score à la 8ème minute. L’entame était plutôt ratée pour les joueurs d’Alex Torres qui avaient bien du mal à poser leur jeu. Peu de réactions ou prou des locaux qui inquiétaient rarement les Parisiens. Il faudra attendre les 10 dernières minutes de la 1ère période pour voir enfin les Burghisgiani titiller les visiteurs. En vain. align="left">Pour entamer la 2ème période, l’entraineur Alex Torres faisait deux changements au sein de sa formation avec les rentrées de Berenguier et Sangare. Ces deux entrées donnaient plus de jus au FCB. Manquait la finition. Les Corses s’exposaient alors aux contres parisiens qui heureusement pêchaient dans la finition. A l’amorce du dernier quart d’heure de jeu, les protégés du président Emmanuelli prenaient le contrôle du match mais la défense francilienne faisait le boulot. Sur un dernier contre, les Parisiens enfonçaient même le clou par Sidibe. Nouvelle défaite pour Borgo qui aura du mal à s’extirper de sa dernière place. Feuille de match





La fiche technique

31ème journée de National

Complexe sportif Paul Natali à Borgo

FC Borgo 0 - 2 Paris 13 Atletico (0-1)

Pelouse synthétique

Temps : beau

Spectateurs : Environ 200





Arbitre centre : Samir Zolota

Arbitre assistant 1 : Olivier Studer

Arbitre assistant 2 : Brice Brossette



Buts

Gomes (8ème) - Sidibe (90+2) pour Paris Atletico



Avertissements :

Doumbia (56ème) pour le FCB

Kikonda (75ème) pour Paris





FCB : Salhi – Kote (Sangare 46ème) – Benoit – Romany – Hemans (Lebas 63ème) – Doumbia (c) – Duku – Vittori (Kerkhour 63ème) – Kouakou (Ley 63ème) – Diabate (Berenguier 46ème) – Coelho.

Entr. : A. Torres





Atletico: Desprez – Camara – Kaloukadilandi – Far (Cisse 71ème)– Dexet – Louzif – Kikonda – Gomes (Sidibe 71ème)– Daillet (c) – Castro (Aitmoujane 86ème) – Gomis.

Entr. : F. Moreira



Le film du match

Coup d’envoi donné par les joueurs de Borgo.

1ère période

BUT 8ème : Grosse erreur défensive des Borgais. Le ballon frappé de la droite par Far (P13A) heurte la transversale de Salhi. Gomes est à la réception et propulse le ballon dans le but. 0 – 1

25ème : Centre de Koté (FCB) de la droite au 2ème poteau du gardien parisien. Le ballon est repris de la tête par Doumbia mais passe à coté du poteau droit de Desprez.

30ème : Coup-Franc pour le FCB. Le tir de Benoit des 25 m échoue sur un défenseur parisien.

37ème : Coup-franc pour Hemans (FCB) face au but. Son ballon est repoussé du pied par Gomes (PA13)

41ème : Sur un contre de Castro (P13A), le tir de Far aux 9 m est détourné in extremis en corner par Benoit.

43ème : Coup-franc pour le FCB, à 22 m des buts de Desprez. Benoit (FCB) fait vibrer l’angle droit du portier parisien.

45ème : Centre au cordeau de Duku (FCB) de la droite. Desprez se couche pour capter le ballon.

Seconde période

49ème : Sur un contre des parisiens, centre de la droite de Far pour Castro au 2ème poteau. Le ballon repris par l’attaquant passe au-dessus de la transversale de Salhi.

51ème : Coup-franc face au but pour le FCB. Le tir de Benoit est repris par Vittori puis Hemans mais le gardien Desprez peut s’emparer du ballon en deux temps.

77ème : Dans la surface parisienne, belle déviation de Sangaré (FCB) pour Lebas qui rate complètement sa reprise de volée. Le ballon passant 4 bons mètres au-dessus de la transversale de Desprez.

89ème : Tir de loin de Cisse (P13A). le ballon passe à gauche des buts de Sahli.

BUT 90+2 : Sur un énième contre Sidibé libère les parisiens (0-2)



La réaxtion d’Alex Torres l’entraineur du FC Borgo

« Ils ouvrent le score rapidement sur un de leurs premiers ballons. Ensuite on fait un rare match où on est bien dans la possession avec de bonnes intentions offensives mais on a eu du mal sur les transitions. On a eu des situations pour revenir au score car on a aussi un problème de niveau. On fait preuve de naïveté et un manque de justesse. On manque aussi de maitrise défensive. Tout ça fait qu’on est à la dernière place. Sur l’état d’esprit des joueurs je n’ai pas de reproches à leur faire mais dans les zones de vérité on n’est pas là. On va se rencontrer très vite avec les dirigeants sur le projet du club. On a lancé 15 jeunes cette saison, ce serait bien d’en garder quelques-uns pour avoir un FCB ambitieux la saison prochaine ».