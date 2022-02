Le FC Bastia-Borgo s'incline à Laval

A Laval Stade Francis-Le Basser, Laval : 1 Bastia-Borgo : 0 (1-0)

Buts pour Laval : Roye (3e)

Arbitre : Romain Delpech

Avertissements à Bastia-Borgo : Rimane (11e), Marmot (65e), M’Bala (90+3e). 4 408 spectateurs.



Lavam

Sauvage – Etcheverria, Baldé, Cros, Baudry, Duterte (Perrot, 87’) – Adéoti, Roye (cap.), Maggiotti (Ferhaoui, 73’) – Durbant (Da Silva, 80’), N’Chobi (Gboho, 87’). Non entré : Hautbois. Entraîneur : Olivier Frapolli.

Bastia-Borgo

Balijon – Cropanese (cap.), Rimane, Guibert, Marmot – Giacomini (Lajugie, 58’), Magassouba (Bassouamina, 64’), Anziani – Raspentino, M’Bala, Gaudin (Koté, 77’). Non entrés : Guérin, Doumbia. Entraîneur : Stéphane Rossi.



Tout est allé très vite en début de partie sur la pelouse de Le Basser ce vendredi soir.

On avait a peine entamé la 4e minute de jeu que le stade mayennais allait saluer comme il convient ses joueurs leaders du championnat national.

Tout est parti d'un dégagement de Balijon, récupéré par dEtcheverria de la tête. Puis Durbant, l'ancien de Bastia-Borgo, toujours balle, trouvait en une touche de balle le Luccianais Maggiotti en soutien.

Le Corse de Laval décalait alors juste ce qu'il faut Roye, plein axe, aux 25 m. Suffisant pour que la prise de risque du capitaine local finisse dans le petit filet gauche de Balijon.



On pouvait alors s'attendre au pire pour les visiteurs.

Mais rien de tel ne s'est produit, bien au contraire.

En effet si Laval eut encore des occasions les visiteurs n'en manquèrent pas mais elles ne leur ont pas permis de repartir de Mayenne avec le point du match nul qu'ils auraient pu ambitionner.