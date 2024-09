Le Conseil municipal valide la déclaration d’utilité publique pour le futur hôpital de Bastia

C’est la première étape vers cet hôpital attendu par tous les habitants de Haute-Corse. Le Conseil municipal de Bastia a validé à l’unanimité jeudi 5 septembre la déclaration d’utilité publique (DUP) pour la création du futur hôpital. Ce nouvel établissement, qui viendra à terme remplacer l’actuel hôpital de Bastia, ne sortira pas de terre avant une dizaine d’années.



Maîtriser le foncier



Concrètement, la déclaration d’utilité publique a pour objectif d’aider l’établissement public hospitalier à maîtriser complètement le foncier du site de Labretto sur lequel sera installé la future structure. Ce terrain servira pour la construction de l’hôpital, mais également pour accueillir les équipements et les logements nécessaires au fonctionnement de ce dernier. Le rapport réalisé par la mairie revient sur les raisons en faveur de la construction de ce nouvel hôpital ; construit en 1977, l’actuel hôpital de Bastia assure 60 % de l’offre de soin de l’île. Cependant, comme le rappelle le maire Pierre Savelli, « déjà en 1996, l’hôpital était jugé trop petit pour les 150 000 habitants qui constituaient l’agglomération. Aujourd’hui, le bassin de population qui dépend de cet hôpital est de 200 000 habitants, il est donc encore plus sous-dimensionné ». Raison pour laquelle la construction d’une nouvelle structure a été préférée par rapport à une rénovation du bâti existant, jugé trop vétuste et non adapté à une prise en charge optimale.



Le terrain de Labretto offre des avantages indéniables, comme sa localisation près des principaux axes de circulation (route territoriale, route départementale et à proximité de la future route territoriale Bastia - Furiani) et ses étendues vierges de toute construction. C’est dans cette optique que la municipalité souhaite faire l’acquisition de 15,6 hectares, constitués de 23 parcelles appartenant à des propriétaires privés et d’une parcelle appartenant à la Communauté d’agglomération de Bastia. L’acquisition de ces terrains se fera dans un premier temps au cours d’une négociation à l’amiable puis, en dernier recours si aucun terrain d’entente ne peut être trouvé, d’une expropriation des propriétaires. D’après l’estimation prévisionnelle faite par la mairie, l’acquisition des parcelles s’élèverait à 6 552 367,60 €, sans compter les éventuelles réhabilitations.



Une inconnue autour du budget



Si le rachat du foncier reste dans les clous par rapport au budget annoncé, des incertitudes subsistent. L’enveloppe de 66 millions d’euros, qui a été validée par le ministère de la Santé en juillet dernier, n’est pas sûre d’être maintenue. C’est d’ailleurs la mise en garde faite par l’élu d’opposition Julien Morganti qui, bien qu’il approuve le projet, demande à la majorité d’obtenir « des engagements fermes sur l’aspect financier avec le nouveau gouvernement », car au vu du contexte national, « on peut avoir des doutes et des craintes sur le maintien du budget ». Enfin, malgré toutes les interrogations suscitées par ce nouvel établissement, telles que le maintien de l’actuel hôpital, de ses services et de son personnel, les élus, à l’image de Philippe Peretti, « sont bien conscient de l’acte décisif qui vient d’être effectué » avec cette DUP.