Le "Concarella", nouveau semi-rigide de la SNSM de Saint-Florent, a été baptisé

La bénédiction a été effectuée par le père Benoit, curé de la paroisse de Saint-Florent, en présence Paul Costa, l'adjoint au maire de Saint-Florent, Dan Muller, le président de la station de la SNSM de Saint-Florent, l'Amiral Emmanuel De Oliveira président national de la SNSM, Philippe Michaud, le directeur du CROSS Corse, Denis Bigot, l'inspecteur Général en Méditerranée ainsi que le député Michel Castellani, étaient partis les présents. U ne tradition ancestrale qui consiste à briser une bouteille de champagne sur la coque du navire, cette pratique a pour objectif de porter chance et s'assurer un bon voyage.



Les saint-florentin, qui aiment ces traditions, étaient présents et on fait honneur en applaudissant bruyamment le retour de la vedette de sauvetage qui a été financée par la CDC à hauteur de 39 %, la SNSM à hauteur de 30,5 % et la station de Saint-Florent à hauteur de 30,5 % grâce aux dons et aux subventions des communes et de la Communauté des Communes du Nebbiu et la Conca d'Oru.