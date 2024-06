Le Chœur Académique : l’Académie de Corse a désormais sa chorale

Le Chœur Académique est composé d’une trentaine d’enseignants du premier et second degré, majoritairement des professeurs d’éducation musicale. "La chorale est également composée d’enseignants d’EPS, de langue et culture corse, ou encore d’arts plastiques, et nous sommes dirigés par un professeur de musique, Claude Bavin", explique Angélique Périn, professeur de musique au collège et lycée Pascal-Paoli de Corte.







Alors que ce type de chorale existe déjà sur le continent, l'Académie de Corse en était jusqu'ici dépourvue. "Nous ressentions d'abord le besoin de nous retrouver pour vraiment faire de la musique. Cette initiative s’inscrit également dans les préconisations du ministère de l’Éducation nationale dans le cadre du plan de développement du chant choral. Nous avons donc demandé à posséder nous aussi ce chœur, comme cela se fait partout dans les autres académies", poursuit Angélique Périn.







Le chœur a pour objectif de proposer des concerts destinés aux élèves. La semaine dernière, le Chœur Académique de Corse a donné sa première prestation devant les élèves de l’école primaire Sandreschi de Corte, une performance très appréciée. Depuis sa création en début d’année, les choristes se réunissent une fois par mois à Corte, à la Casa Studientina. "Nous tenons à remercier le Crous de Corse qui nous a prêté la salle. Nous avons fait notre concert pédagogique vendredi dernier à Corte et avons également participé mardi soir au concert du groupe I Muvrini au Palatinu. Nous avons chanté en première partie tandis que 350 de nos élèves ont chanté avec I Muvrini. Lundi prochain, nous chanterons au Centre Culturel l’Alb’Oru à Bastia, en première partie du festival du chant choral. Notre répertoire inclut des chants classiques, du Mozart, du rock alternatif du groupe Radiohead, et bien sûr le Diu vi Salvi Regina", détaille Angélique Périn.







Les débuts ont été un peu compliqués pour harmoniser les voix, "même si les profs de musique savaient dans quelle tessiture nous étions, mais pas forcément les autres. Très vite, tout le monde a trouvé sa place et la dynamique du groupe a fait que tout s’est bien passé. Si certains n’étaient pas lecteurs de partitions, nous leur avons proposé de travailler sur des bandes sons chez eux. Ainsi, tout le monde peut participer au chœur académique."







La porte reste ouverte à ceux qui souhaitent intégrer la chorale, avec l'espoir que l’initiative soit reconduite. Le Recteur de l’Académie, Jean-Philippe Agresti, a découvert le Chœur lors du concert d’Ajaccio et semble avoir été séduit par ces voix. "Espérons que le plan de formation académique nous permette de poursuivre", conclut Angélique Périn.