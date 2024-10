Le Centre Taekwondo Bastia brille au 7e Open de Villeneuve-sur-Lot

« Cette compétition fait partie de notre programme d’entraînement afin de préparer les compétiteurs du club aux échéances principales de la saison qui sont les Championnats de Corse et les Championnats de France », déclare Olivier Santarelli, le responsable du club. « Cela nous a permis aussi de nous préparer à l’Open Île-de-France du mois de novembre et La Coupe de l’Ambassadeur en décembre. Pour nos combattants de niveau international, les premières sorties internationales interviendront en janvier ».

Pour cet Open de Villeneuve sur lot, qui réunissait plus de 250 compétiteurs, le CTB avait engagé 6 combattants en catégories cadet, junior et senior. Et la moisson a été belle : 2 médailles d’or et 5 d’argent. « Nos combattants alignés faisaient partie d’une sélection du club ayant participé à la préparation physique au mois d’août », précise Olivier Santarelli. « L’objectif était de reprendre des sensations, du rythme et de la combativité afin d’apporter des modifications et ajuster les réglages en vue des prochaines compétitions ».

Plus jeune de la sélection, Adrien Da Ines Attolini, engagé en cadets -41kg, s’est incliné en quart de finale. « Dommage, car son adversaire était plus qu’à sa hauteur. Il a bien mené son combat, mais a manqué de rythme pour finaliser et obtenir le podium. Mais les progrès sont là », commente O.Santarelli.

Dans la catégorie junior filles, le club alignait Anastasia Guitry en -59kg. Pour sa toute première compétition nationale en junior, elle a obtenu une médaille d’argent. « Elle n’était pas dans sa catégorie et un tirage favorable lui a ouvert la finale contre une adversaire plus âgée qu’elle. Elle s’est inclinée en finale, 2 rounds à 1, mais a démontré ses qualités naturelles d’agressivité ».

Romane Lazzarani était, elle, engagée en JF -49kg et termine elle aussi sur la 2e marche. « En finale, elle était opposée à une adversaire du club organisateur, habituée aux opens et compétitions nationales et internationales. Le combat a été très disputé et elle est même arrivée à mener au score à plusieurs reprises. L’expérience de son adversaire, médaillée la semaine dernière sur un Open en Espagne, lui a fait reprendre l’avantage et s’imposer. C’est une défaite qui vaut 10 victoires au vu du niveau de son adversaire et Romane a démontré de grand progrès »

Anghjula-Santa Franceschi, en seniors -67kg, combattait, aussi, dans une catégorie qui n’était pas la sienne, mais s’est hissée sur la 1re place du podium. « Elle a disputé un magnifique combat, pleine d’autorité » !!

Quant à Francesca-Maria Franceschi, senior -57kg, habituée des podiums, elle a confirmé et n’a laissé à personne l’accès à la première place.

« La palme revient à Dumenicu Franceschi récompensé par une médaille d’argent en senior -74 kg alors qu’il combat habituellement en -68kg. C’est une catégorie très relevée et le match a été très intense en finale face à adversaire qui a terminé 3e au French open en 2022, médaille de bronze aux France espoirs en 2023, 3e en Espagne et 2e au dernier Open d’IDF ».