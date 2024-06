Le Cap-Corse-Nebbio et la Plaine orientale placés en alerte sécheresse : 137 communes concernées

Plusieurs régions de la Haute-Corse sont confrontées à une "situation hydrique préoccupante". Le Cap-Corse-Nebbio et la Plaine orientale ont été placés en situation d'alerte sécheresse a annoncé vendredi 7 juin la préfecture. "Les précipitations de mai n'ont pas suffi à combler le déficit hydrologique accumulé au cours des 12 derniers mois. En effet, le Cap Corse et la Plaine Orientale affichent un déficit de précipitations de 60 % depuis septembre 2023, une situation sans précédent depuis 1989.", ajoutent les services de l'Etat en précisant que les données présentées par Météo France lors du comité sécheresse ont révélé une situation alarmante. "Le déficit hydrologique et la sécheresse agricole sont exceptionnels, avec une durée de retour supérieure à 25 ans," précise le communiqué de presse.



Le sol du littoral est particulièrement sec, aggravé par des températures supérieures de 2 degrés à la normale saisonnière. "La moyenne de température observée durant la période de recharge (septembre 2023 à mars 2024) est de 12,8°, soit +1,9 degrés par rapport à la moyenne, marquant ainsi la saison de recharge la plus chaude jamais enregistrée." détaille la préfecture.



Les nappes phréatiques de l'est du département sont à des niveaux très bas. "50 % des ouvrages suivis en Haute-Corse présentent un niveau bas à très bas, et même 75 % sur le Cap Corse," indique le communiqué. Les cours d'eau, notamment le Luri, l'Alisgliu, le Bivincu et le Fium'Altu, connaissent des niveaux extrêmement bas, avec des taux de recharge entre 20 et 27 %. Cette situation est habituellement observée en plein été, rendant la comparaison avec les niveaux actuels d'autant plus préoccupante.



Les réservoirs de l'Office d'Équipement Hydraulique de la Corse montrent un taux de remplissage de 73 %, contre 93 % l'année précédente, représentant un déficit de 6,4 millions de m³. Le taux de remplissage est particulièrement faible dans le nord de la Plaine Orientale (32 %) et pour le réservoir de Stullone (66 %).



Début des restrictions le 10 juin



Face à cette situation critique, le Préfet de la Haute-Corse a décidé de placer en "alerte sécheresse" à partir du lundi 10 juin les unités hydrographiques du Cap Corse – Nebbio et de la Plaine Orientale, touchant ainsi 137 des 236 communes du département. Cette mesure vise à "préserver la ressource en eau afin de pouvoir disposer de cette ressource jusqu’à l’automne et la prochaine saison de recharge."



Les restrictions imposées sont diverses et strictes. Les agriculteurs ont accepté de mettre en place des tours d’eau spécifiques pour réduire la consommation. Chaque filière agricole a un jour d’arrêt par semaine : les mardis pour les fourrages, céréales, oléagineux et pâturages, les mercredis pour la viticulture, et les dimanches pour les agrumes, kiwis et arboriculture. Le Préfet a également organisé des réunions avec le monde économique, incluant la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), la Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA), l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH), et le Mouvement des Entreprises de France (Medef), ainsi que des filières spécifiques comme les stations de lavage automobiles et les loueurs de voitures, pour expliquer la situation et discuter des mesures à mettre en place.



Appel au civisme



Les restrictions d’usage de l’eau ne produiront pleinement leurs effets que si elles sont respectées par tous. Le Préfet insiste sur le civisme de chacun : "Les limitations d’usage de l’eau ne produiront toutefois pleinement leurs effets que si elles sont réellement respectées par la population des territoires concernés." Des contrôles seront organisés pour assurer le respect de ces mesures.



Les maires et les gestionnaires des services de desserte en eau potable et en irrigation sont invités à "prescrire dès à présent et en tant que de besoin selon le contexte local" des mesures d’économie d’eau pour assurer la continuité des services publics face au risque d’aggravation de la sécheresse. Le Préfet a écrit à tous les élus du département pour les informer de cette décision et les mesures d’économie à mettre en œuvre.



La situation hydrique du département fera l’objet d’un suivi rapproché par le comité de ressource en eau, qui pourra adapter les mesures en fonction de l'évolution de la situation.