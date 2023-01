Le Canada interdit l’achat de biens immobiliers aux étrangers. Pourquoi pas la Corse ?

« C’est une démarche que nous voyons de façon positive, même si chaque peuple est confronté à des réalités qui sont différentes et donc les mesures à appliquer peuvent avoir vocation à être également différenciées », note de son côté Petr’Antò Tomasi, l’un des cadres de Corsica Libera, en soulignant : « Le statut de résident que l’on propose est un peu différent, mais la philosophie est la même, c’est-à-dire que c’est une mesure qui est vouée à lutter contre une marchandisation effrénée du foncier et de l’immobilier et qui a pour objectif à la fois de permettre de retourner à des prix plus conformes à la réalité et plus accessibles d’une part, et d’autre part de maintenir un lien entre un peuple, qui est l’occupant légitime, et sa terre ».



Notant que cette nouvelle législation canadienne fait ainsi écho à l’un des chevaux de bataille des nationalistes corses il appuie : « Cela témoigne, selon nous, de la nécessité de mener en priorité, dans le cadre de possibles négociations avec Paris - même si pour l’heure il n’y a pas de négociations politiques nous avons eu l’occasion de le dire- de faire que ce sujet du foncier soit un sujet prioritaire avec de vraies mesures de fond et notamment avec ce qu’on a pu appeler le statut de résident. Il est important de remettre ce type de propositions au cœur d’un véritable projet pour la Corse ».



Alors la France pourrait-elle s’inspirer de cet exemple pour accepter à son tour de privilégier l’achat des résidents permanents dans des zones à forte tension ? Pas à droit constant en tous cas, comme le souligne le député Acquaviva : « Dans le contexte français et européen cela suppose deux contraintes à lever : la contrainte de la constitutionnalité, et donc une réforme de la Constitution, et deuxièmement la réforme des traités de l’Union Européenne pour que le statut de résident soit admis, pour la Corse ou pour d’autres territoires, afin de créer une dérogation fondée sur l’état des lieux de la dépossession foncière ».